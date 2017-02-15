حالة الطقس: توالي ارتفاع درجات الحرارة

رام الله/PNN- قالت دائرة الأرصاد الجوية إن الجو يكون، اليوم الأربعاء، غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً الى شديد البرودة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً.

ويطرأ اليوم انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

يوم غدٍ الخميس:

يكون الجو غائماً وشديد البرودة، وتسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً، ويتوقع سقوط زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر فوق مستوى سطح البحر وتكون الفرصة مهيأه لسقوط زخات خفيفة من الثلج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 900 متر فوق مستوى سطح البحر، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج

ويوم الجمعة المقبل:

يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وشديد البرودة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم السبت:

يكون الجو صافيا بوجه عام وشديد البرودة الى بارد، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية المواطنين من تدني مدى الرؤيا الأفقية، وخطر تشكل السيول والفيضانات في الاودية والمناطق المنخفضة، وخطر التزحلق على الطرقات نتيجة لتساقط البرد والثلج، وشدة سرعة الرياح، وتشكل الانجماد والصقيع في ساعات الصباح الباكر ايام الجمعة والسبت.