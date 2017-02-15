الارصاد: الخميس تتساقط زخات من الثلوج فوق المرتفعات الجبلية

رام الله/PNN- تتوقع دائرة الارصاد الجوية استمرار تأثير الكتلة الهوئية شديدة البروده المصاحبة للمنخفض الجوي الذي يؤثر على البلاد حيث يتوقع استمرار تساقط الامطار على فترات يوم الاربعاء تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا.

وتوقعت الارصاد الفلسطينية أن يوم الخميس تتعمق الكتله الهوائية لتصبح أكثر برودة حيث تلامس درجات الحرارة الصغرى في المناطق الجبلية الصفر المئوي وتهطل أمطار غزيرة على مختلف المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد ويتوقع سقوط زخات من الثلوج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر فوق سطح البحر وتكون تركماتها خفيفة وايضاً الفرصة مهيأة لسقوط زخات خفيفة من الثلوج غير تراكمية فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 900 متر فوق مستوى سطح البحر.

واضافت أن تاثير المنخفض الجوي سينحسر خلال ساعات ليلة الخميس وفجر الجمعة، ويتوقع أن يتشكل الانجماد والصقيع صباح يومي الجمعة والسبت.

وعليه حذرت دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من:

1- تدني مدى الرؤيا الأفقية.

2- خطر تشكل السيول والفيضانات في الاودية والمناطق المنخفضة.

3- خطر التزحلق على الطرقات نتيجة لتساقط البرد والثلج.

4- شدة سرعة الرياح.

5- تشكل الأنجماد والصقيع في ساعات الصباح الباكر ايام الجمعة والسبت .