الحمد الله يبحث مع ناصر اخر التطورات على صعيد الانتخابات المحلية

رام الله/PNN- بحث رئيس الوزراء وزير الداخلية د. رامي الحمد الله مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية د. حنا ناصر أخر التطورات على صعيد إجراء انتخابات المجالس المحلية والبلدية، والمقرر عقدها في 13/5/2017.

وأكد الحمد الله خلال الاجتماع الذي عقد في مكتبه بوزارة الداخلية في رام الله، اليوم الأربعاء، بحضور المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل، على اتخاذ الحكومة لكافة الإجراءات والترتيبات التي من شأنها إنجاح الانتخابات.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية انجاز الانتخابات المحلية باعتبارها حقا للمواطنين في ممارسة الديمقراطية، واختيار ممثليهم في المجالس والهيئات المحلية، ولأنها تأتي كمقدمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.