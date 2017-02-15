رأفت: الايام القادمة ستشهد خطوات للبدء في اعادة النظر في العلاقات الفلسطينية الاسرائيلية

رام الله/PNN- قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت ان الايام القادمة ستشهد خطوات للبدء في اعادة النظر في العلاقات الفلسطينية الاسرائيلية وفقا لمقررات المجلس المركزي مؤكدا على رفض القيادة لقانون مصادرة الاراضي وشرعنة الاستيطان وضرورة التصدي له بكافة اشكال المقاومه.

وطالب رأفت في حديث “لصوت فلسطين” صباح اليوم بالتوجه الى مجلس الامن الدولي لبحث الانتهاكات الاسرائيلية واخرها انتهاك القرار 2334 الذين يدين الاستيطان ومن ثم التوجه الى محكمة الجنايات الدولية والمؤسسات الاخرى لفتح تحقيق جنائي مع المسؤولين الاسرائيليين ومحاسبتهم.