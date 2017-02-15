لاعبو برشلونة ينقلبون على العاجز انريكي وينتظرون النهاية

وأبرزت صحيفة “سبورت” الكتالونية تفاقم الأوضاع بين إنريكي ولاعبي برشلونة منذ فترة سابقة على نكسة باريس، حيث بدأ نجوم الفريق يفقدون الثقة في المدرب، ويشعرون أنه لا يستطيع تجاوز الأزمات التي يواجهها البلوجرانا.

ونقلت الصحيفة عن تقرير أذاعه راديو El Partidazo de COPE قوله: يشعر لاعبو برشلونة أن إنريكي عاجز عن تعديل أوضاع الفريق في ظل المواقف الصعبة التي يواجهها منذ بداية الموسم، والأهم من ذلك أنهم يؤمنون بأن إنريكي سيرحل عن برشلونة بنهاية الموسم الجاري.

وتابع التقرير بقوله “خيبة الأمل التي يشعر بها اللاعبون تجاه إنريكي تضاعفت عقب الهزيمة المدوية أمام باريس سان جيرمان، ولكن هذا الشعور بدأ منذ فترة طويلة. ويبدو أن هناك الكثير من نجوم الفريق يشعرون بالإحباط إزاء أحوال البارسا، ولا يرون أن إنريكي قادر على إيجاد حلول واضحة لإصلاح الموقف الحرج الذي يواجهه الفريق في الليجا ودوري أبطال أوروبا، بغض النظر عن وصول الفريق لنهائي كأس الملك”.

وأشارت سبورت إلى أن التوقعات كلها تصب منذ فترة إلى رحيل إنريكي عن برشلونة بنهاية الموسم الجاري، وأن مساعده خوان أونزوي هو أقوى المرشحين لخلافته.