كريستيانو رونالدو جاهز لنابولي.. وبيل خارج القائمة

مدريد/PNN- استبعد الويلزي جاريث بيل من قائمة ريال مدريد لمواجهة نابولي غدا الأربعاء في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال الأوروبي، بعدما انضم هذا الأسبوع للمران الجماعي عقب تعافيه من إصابة في الكاحل، على أن يعود للعب في الليجا.

وتم استدعاء البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي لم يشارك في المران الجماعي للفريق أمس الاثنين إثر تعرضه لضربة في الساق اليمنى، ولكنه عاد لتدريب الفريق اليوم بعد التعافي.

وآثر مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، التعامل بحذر مع بيل، وفضل أن يستعيد اللاعب إيقاعه السابق عبر التدريبات أولا قبل أن يعاود المشاركة في بطولة رسمية.

ورغم مشاركة الويلزي في المران الجماعي للملكي على مدار ثلاثة أيام، لم يدخل في قائمة مواجهة نابولي التي استبعد زيدان منها أيضا البرازيلي دانيلو والبرتغالي فابيو كوينتراو والإسباني ماركو أسينسيو والدومينيكاني ماريانو.

وتضم قائمة اللاعبين الذين تم استدعاؤهم: كيلور نافاس وكيكو كاسيا وروبن يانييز وداني كارباخال وفاران وسرخيو راموس وبيبي وناتشو ومارسيلو وكاسيميرو وكروس ومودريتش وإيسكو وخاميس ولوكاس فاسكيز وكريستيانو رونالدو وبنزيمة وموراتا.

المصدر: كووورة.