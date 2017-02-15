عرض مسرحية “مروح ع فلسطين” في الزبابدة

جنين/PNN- رامي دعيبس- قدم مسرح الحرية وضمن عروضه المختلفة في محافظات الوطن مسرحية “مروح ع فلسطين” بدعوة من بلدية الزبابدة وبالتعاون مع جمعية تعايش في البلدة بمشاركة أهالي البلدة وسط إعجاب وتأثر بالغين من المشاركين.

وتناولت المسرحية في فقراتها المختلفة معاناة الشعب الفلسطيني وصعوبة الاتصال والتواصل ومدى الحصار والحواجز على الطرق وعدم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية ومدى ارتباط الشعب الفلسطيني بأرضه حتى لو كان في الغربة فهو يتمسك بها ويدافع عنها ويتطلع إلى الرجوع لها.

وشكرت موظفة التأهيل المجتمعي في البلدية رشا عواد باسم بلدية الزبابدة وجمعية تعايش القائمين على العرض المسرحي مشددة على توفير طاقم متدربين لتدريب الراغبين على المسرح من أبناء البلدة وخارجها.