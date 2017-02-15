الصحة: 7.8% من المصابين بالسرطان في فلسطين اطفال

رام الله/PNN- أفادت وزارة الصحة أن سرطان الأطفال يمثل 7.8% من مجموع السرطانات المسجلة في فلسطين، مضيفة أن معدل الإصابة بالسرطان في فلسطين بلغ 83.8 حالة جديدة لكل مئة ألف نسمة من السكان.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي لمناسبة اليوم العالمي لسرطان الأطفال الذي يصادف اليوم الأربعاء، الخامس عشر من شباط، أن 59.3% من الإصابات بالسرطان سجلت لدى الأطفال الذكور، والبقية لدى الإناث.

ثلثهم تحت سن الخامسة

وقال مدير مركز المعلومات في وزارة الصحة د. جواد البيطار إن 31.7% من حالات سرطان الأطفال في فلسطين سجلت في الفئة العمرية الأقل من خمس سنوات.

وأضاف أن سرطان الدم أو ابيضاض الدم (اللوكيميا) في مقدمة السرطانات التي تصيب الأطفال الفلسطينيين بنسبة 30.2% من مجموع حالات السرطان لدى الأطفال، يليه سرطان الدماغ والجهاز العصبي بنسبة 18.5% من مجموع حالات السرطان المسجلة لدى الأطفال في فلسطين.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن سرطان الغدد الليمفاوية اللاهودجكيني تأتي في المرتبة الثالثة بنسبة 7.4%، وفي المرتبة الرابعة يأتي السرطان النقوي المتعدد (المايلوما المتعددة) بنسبة 5.8%، وفي المرتبة الخامسة سرطان العقد اللمفاوية بنسبة 4.2% من مجموع حالات السرطان المسجلة لدى الأطفال في فلسطين.

وتشكل هذه الأنواع الخمسة من السرطان حوالي ثلثي حالات السرطان المسجلة لدى الأطفال في فلسطين 66.1%.

وتسجل لدى الأطفال في فلسطين حالات لإصابات بسرطان الغدد الليمفاوية الهودجكيني، وسرطان (ويلمز) الذي يصيب الكُلى، وسرطان العيون، وسرطانات الغدد الصماء المختلفة، وسرطان العظام، وسرطان الكبد، كما تسجل حالات قليلة من الإصابة بالسرطانات الأخرى لدى الأطفال الفلسطينيين.

وأشار د. البيطار إلى أن نسبة وفيات الأطفال بالسرطان من مجموع وفيات السرطان المبلغ عنها في فلسطين بلغت 3.8%، في حين بلغت نسبة الأطفال الفلسطينيين المتوفين بالسرطان هم من الفئة العمرية دون الخمس سنوات 26.8%.

سرطان الدماغ

وقالت وزارة الصحة إن السرطان الأول المؤدي للوفاة لدى الأطفال الفلسطينيين هو سرطان الدماغ والجهاز العصبي بنسبة 43.9% من مجموع وفيات السرطان لدى الأطفال، يليه سرطان الدم أو ابيضاض الدم (اللوكيميا) بنسبة 26.8%، حيث يشكل هذان النوعان من السرطانات 70.7% من وفيات السرطان بين الأطفال في فلسطين.

“هدى المصري” بارقة أمل

وقال وزير الصحة د. جواد عواد إنه وبسبب أهمية تشخيص وعلاج ومتابعة حالات سرطان الأطفال فقد تم افتتاح قسم هدى المصري لعلاج سرطان الأطفال وذلك في مستشفى الحسين الحكومي في بيت جالا وفق أكثر التقنيات العالمية تطوراً في هذا المجال، مما شكل بارقة أمل كبرى لتشخيص وعلاج ومتابعة الأطفال الفلسطينيين الذي يصابون بالسرطان.

وأضاف د. عواد أن جمعية إغاثة أطفال فلسطين قامت بافتتاح أول قسم متخصص لأطفال مرضى السرطان في فلسطين، وفي عام 2013 افتتح الرئيس محمود عباس القسم بشكل رسمي، حيث يهدف القسم للعمل على توفير العناية اللازمة والمتخصصة لأطفال مرضى السرطان من جميع أنحاء فلسطين، حيث يعمل الطاقم الطبي على إنقاذ حياتهم والتخفيف من آلامهم.

وقال إن قسم هدى المصري لعلاج أطفال السرطان يعد نواة لمركز خالد الحسن للسرطان، مضيفا أن الكادر الطبي والصحي الموجود في هذا القسم مؤهل على قدر عال، وسيكون له دور كبير في تشغيل مركز خالد الحسن.

مشروع قسم أورام الأطفال بغزة

وبحث وزير الصحة د. جواد عواد مع رئيس جمعية إغاثة أطفال فلسطين د. ستيف سوسبي، قبل أيام، السبل الكفيلة بتشغيل قسم أورام الأطفال وأمراض الدم الجديد في مستشفى الأطفال التخصصي في قطاع غزة وبتكلفة مالية إجمالية تصل الى 10 ملايين دولار.

وقال الوزير عواد إن هذا المشروع سيخدم أبناءنا الأطفال في المحافظات الجنوبية الذين يعانون من أمراض الأورام والدم من عمر يوم واحد الى عمر 12 سنة.

يوم عالمي

ويصادف الخامس عشر من شهر شباط فبراير من كل عام اليوم العالمي لسرطان الأطفال، ويهدف هذا اليوم إلى رفع مستوى الوعي الجماهيري حول سرطان الطفولة، وللتعبير عن دعم الأطفال والمراهقين المصابين بالسرطان والناجين منه وأسرهم، والعمل على زيادة التقدير والفهم بشكل أعمق للقضايا والتحديات ذات الصلة بسرطان الطفولة، وتحسين إمكانية الحصول على علاج السرطان والرعاية الطبية.

ويشير تقرير صدر مؤخرًا من قِبَل الوكالة الدولية لبحوث السرطان (IARC) أن نسبة سرطان الأطفال قد تكون أعلى بكثير مما كان يعتقد سابقًا، ويعتمد التقرير على أكثر من مئة من سجلات السرطان في 68 بلداً من العام 2001 وإلى العام 2010، ويشير التقرير إلى أنه يتم تشخيص ما يقرب من ثلاثمائة ألف (300,000) حالة من حالات السرطان في الأطفال والمراهقين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنويّاً.

ويشير التقرير أيضاً إلى أن هناك ما يقدر من ثمانين ألف (80,000) حالة وفاة سنويّاً بسبب سرطان الطفولة في جميع أنحاء العالم.

وبحسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية فإن 80% من الأطفال المصابين بالسرطان يعيشون في الدول النامية.

وتزيد مخاطر الإصابة لدى الأطفال الرضع، وهناك 12 نوعاً للإصابة بسرطان الأطفال ويعتبر سرطان الدم أو إبيضاض الدم (اللوكيميا)، وسرطان الدماغ والجهاز العصبي من أشهر أنواع السرطانات التي تصيب الأطفال.

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