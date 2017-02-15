بلدية الزبابدة تناقش مع وفد شراكة البلديات الألماني تطوير علاقات توأمة

جنين/PNN- رامي دعيبس- بحث مروان دعيبس رئيس بلدية الزبابدة مع وفد من شراكة البلديات مع المناطق الفلسطينية الألماني وبيت المشاريع الألماني للتعاون الإنمائي سبل تطوير توأمة مع البلديات الألمانية وخاصة بلدية بيليفلد التي تربطها مذكرة تفاهم مع بلدية الزبابدة منذ عدة سنوات.

ورحب دعيبس بالوفد الألماني مؤكدا على أهمية بناء الشراكات والعلاقات مع البلديات والمجتمعات الأخرى من اجل تطوير وتقديم الأفضل لبلدية الزبابدة مرحبا بهم في بلدهم الثاني الزبابدة.

بدورها شكرت وينكي ميلر مسؤولة الوفد لتعاون البلدية باستقبالها خلال الوقت القصير للترتيب للزيارة مقدمة شرحا عن عمل المؤسسة واهم أهدافها في ربط وتطوير العلاقات بين البلديات الألمانية ونظيراتها في فلسطين مقدمة نموذجا للعديد من الشراكات بين البلديات الفلسطينية والألمانية.

بدوره قدم المهندس داود شاهين رئيس قسم الهندسة في البلدية منسق التوأمة مع بلدية بيليفلد شرحا وافيا عن تطور العلاقة بين بلدية الزبابدة وبلدية بيليفلد فيما قدم رامي دعيبس منسق توأمة بلدية الزبابدة مع مدينة اكسل البلجيكية لمحة موجزة عن أهم النشاطات والمشاريع التي نفذت بين الجانبين.

ومن ثم دار نقاش بين الجانبين حول آلية بدء العمل بين الجانبين لتحقيق الأهداف المشتركة من اجل تقديم الأفضل للجانبين في هذا المجال وتطوير علاقة التوأمة بين الجانبين في العديد من المجالات.