تيسير خالد: غمامة سوداء تحوم في سماء لقاء نتنياهو – ترامب في البيت الابيض

رام الله/PNN- في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي كتب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد ، وتحت عنوان : غمامة سوداء تحوم في سماء لقاء نتنياهو – ترامب في البيت الأبيض ، يقول :

تتوقع بعض الاوساط السياسية أن يطوي اللقاء المنتظر مساء هذا اليوم بين رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتناهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب صفحة ويفتح صفحة جديدة في ملف تسوية الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي .

وأضاف أن بنيامين نتنياهو سينقل الى الرئيس الأمريكي رسالة تفيد أن حل الدولتين ( دولة فلسطين الى جانب دولة اسرائيل ) قد أصبح مضيعة للوقت لأن الفلسطينيين يرفضون تقديم تنازلات ثمنا لمثل هذا الحل ، كالاعتراف بيهودية دولة اسرائيل والتنازل عن حق عودة اللاجئين وبالقدس الموحدة عاصمة لدولة اسرائيل

وتابع بأن البيت الأبيض بدوره وعلى لسان مسؤول رفيع المستوى يؤكد ان دونالد ترامب يدعم التوصل الى سلام في منطقة الشرق الاوسط عموما وبين اسرائيل والفلسطينين خصوصا ولكن لس بالضرورة من خلال رؤية حل الدولتين .

وختم تيسير خالد مدونته قائلا : اريد التذكير والتحذير هنا ، وهذا ما فعلته في الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية ، بتقرير خطير بمضمونه وتوصياته على طاولة الرئيس دونالد ترامب من اعداد ديفيد ماكوفسكي ودينيس روس ومتفق عليه بتفاصيله بين حكومة اسرائيل واللوبي اليهودي في الولايات المتحدة ( إيباك ) ينصح الادارة الجديدة بعدم إضاعة المزيد من الوقت في البحث عن تسوية على أساس حل الدولتين والبحث بدلا من ذلك عن مقاربة جديدة للتسوية تقوم على تقديم تسهيلات اقتصادية للفلسطينيين وتوسيع محدود لصلاحيات السلطة الفلسطينية في مناطق ( B , C ) في انتظار توفر ظروف وشروط أفضل لسلام إقليمي في المنطقة يجري في إطاره حل الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي .