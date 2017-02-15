ضبط طن مواد غذائية ومنظفات فاسدة في اريحا

اريحا/PNN- ضبطت طواقم الضابطة الجمركية وبالتعاون مع مديرية الاقتصاد الوطني طن مواد غذائية ومنظفات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمي في اريحا .

وأشار بيان لإدارة العلاقات العامة والاعلام بالضابطة الجمركية وصل PNN نسخة عنه: انه تم ضبط الكمية اثناء جولة تفتيشية مشتركة مع مديرية الاقتصاد في المحافظة على المحال التجارية داخل السوق للتأكد من صلاحية البضائع، حيث تم التحرز على الكميات المضبوطة وأقرت اتلافها لانتهاء صلاحيتها .

وتهيب الضابطة الجمركية بالاخوة المواطنين والمستهلكين بضرورة والانتباه لتاريخ صلاحية المنتج لما تشكله من خطر على صحتهم وصحة أبنائهم وضرر بالاقتصاد الوطني.