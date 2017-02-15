قوات الاحتلال تعتقل (16) مواطناً من الضفة بينهم قاصرون وصحفي

رام الله/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم (16) مواطناً من الضفة الغربية، بينهم قاصرون، وصحفي.

وبين نادي الأسير الفلسطيني في بيان له، أن خمسة مواطنين جرى اعتقالهم من عدة بلدات في محافظة رام الله والبيرة، وهم: عبد العزيز حسين قدح (23 عاماً)، والشقيقين عيسى أيوب سرور (16 عاماً)، وممدوح (17 عاماً)، إضافة إلى رامي ربحي العيس (35 عاماً)، ومحمد سمير ابو عادي (17 عاماً).

فيما جرى اعتقال ستة مواطنين من محافظة الخليل بينهم صحفي وهم: رائد محمد محمود اخليل (40 عاماً)، محمد محمود عوض (16 عاماً)، محمد غازي عيسى الزعاقيق (20 عاماً)، يوسف إبراهيم شاهين (22 عاماً)، نور أحمد البستنجي (23 عاماً)، بالإضافة إلى الصحفي همام حنتش (25 عاماً).

ومن محافظة قلقيلية اُعتقل أربعة مواطنين بينهم طفل وهم: نضال صفوان سليم (14 عاماً)، فراس محمود عنايه (21 عاماً)، حامد جمال ابو هنيه (20 عاماً)، وزيد علي عدوان.

هذا واُعتقل مواطن آخر من بلدة كفر عقب وهو سعد الزغير.

وذكر نادي الأسير أن مواطناً اُعتقل أمس من محافظة بيت لحم، وهو معاذ نادر سلامة الجواريش (24 عاماً)، وهو ابن الشهيد نادر السلامة الذي اُغتيل عام 2003.