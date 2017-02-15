الشكاوى تزداد من النسخة السوداء غير اللامعة من آيفون 7

عند طرح آبل لهاتف آيفون 5 منذ سنوات قليلة، واجهت مشكلة إزالة طلاء الهاتف بعد استخدامه، وها هي اليوم تواجه الأزمة ذاتها مع هاتف آيفون 7، حيث زادت شكاوي مالكي النسخة السوداء غير اللامعة من الهاتف والتي أزيل منها الطلاء مع الاستخدام العادي.

وكان قد تلقى منتدى الدعم الخاص بشركة آبل العديد من شكاوى مالكي الهاتف، والذين أقروا بأن النسخة السوداء غير اللامعة من آيفون 7 تتعرض لإزالة طلائها من عدة أماكن من الهاتف مع الاستخدام العادي، وعلى الرغم من أن هذه الشكاوى قد وردت من عدد ليس بكبير من المستخدمين، إلا أن وتيرتها تزداد يوماً بعد يوم.

وبالنظر إلى شكاوى المستخدمين، نستشف أن العيب قد ظهر في هواتف آيفون 7 بعد أشهر قليلة للغاية من الاستخدام، وفي هواتف لم تكن قد تعرضت للسقوط أو أي مؤثر خارجي آخر، كما يبدو أن نسخة بلس من الهاتف هي الأكثر عرضة لهذه المشكلة عن النسخة الأصغر منه.

ومن بين الشكاوي قال أحد المستخدمين من المملكة المتحدة أنه قد لاحظ إزالة طلاء هاتفه آيفون 7 بلس بعد أقل من شهر على شراءه له. بينما قال مستخدم آخر أن التقشر والإزالة تبدأ من الحروف وأنه لا يمكن إيقافها. بينما قال مستخدم آخر أن من مالكي آيفون 7 بلس، أنه يستخدم غطاء لحماية الهاتف وضعه عليه منذ شراءه، وأنه قد فوجئ بتقشر طلاء الهاتف عندما قم بإزالة الغطاء لتنظيف الهاتف من الغبار والأتربة.

وحتى هذه اللحظة تتجاهل آبل كافة هذه الشكاوى ولم تعلق عليها، حيث أن المشكلات المتعلقة بالشكل الخارجي للهواتف لا تتم تغطيتها بواسطة ضمان الصيانة. إلا أن بعض المستخدمين قد وجدوا حلاً عن طريق استخدام طلاء الأكليريك الأسود المتوفر في بعض المتاجر.