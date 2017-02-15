توقعات الابراج اليوم الاربعاء 15 شباط 2017

جاءت توقعات الابراج اليوم الاربعاء 15 شباط 2 2017 ، على النحو التالي:

برج الحمل

مهنياً: قد تتلقى عروضاً بالجملة لتحسين وضعك المادي، لكنّ الشروط قد تكون صعبة إنما غير مستحيلة، بيد أنك تكون قادراً على تذليل العقبات.

عاطفياً: قد يفاجئك الشريك ببعض الاقتراحات، لكنّ الضغوط عليه باتت كبيرة، فتقف إلى جانبه وتستمع إليه باهتمام وتأخذ ببعض اقتراحاته.

صحياً: تتبلور لديك فكرة خلاقة قادرة على جعلك تبتعد عن الأجواء المتشنجة أكبر فترة ممكنة.

برج الثور

مهنياً: المشكلات المتكررة تحتاج إلى كامل اهتمامك وتركيزك، لا ننجاهل الصعوبات المتزايدة، أو الهروب منها، حاول تقييم الموقف بموضوعية وبأسلوب عملي.

عاطفياً: وقت مناسب لتقترب ممن تحب ولتشعر بالاطمئنان بسبب فرضك لإرادتك وشروطك وقبول الآخرين لآرائك ومساعدتهم لك في مشاريعك الجديدة.

صحياً: الأمراض الناجمة عن البدانة متعددة، لكن اتباع نظام غذائي صحي وطبي يجنبك الإصابة بها.

برج الجوزاء

مهنيًا: يزودك هذا اليوم حماسة شديدة واندفاعًا وينهي حالة من الانقباض والتعب والتكاسل.

عاطفيًا: التفاهم مع الشريك يشكّل ضماناً للحاضر والمستقبل ولبناء الثقة بينكما.

صحيًا: أنت ميّال إلى المشاريع الترفيهية التي تبعد عنك الهموم، فاختر أحدها وتشارك به مع المقربين.

برج السرطان

مهنياً:هل تقوم بأبحاث ودراسات قبل القيام بأي شيء؟ لا؟ كيف تتوقع النجاح؟ الأمر ضروري بشدة لا يمكنك التأكد من مدى جدوى الأمر بلا دراسات.

عاطفياً: المشاكل موجودة في كل علاقتك بالشريك، ومن حولك ينصحونك بنسيانه والتغاضي عنه، ولكن هذا خطأ كبير، لأن نهاية المشكلات تكمن في حلها لا التغاضي عنها.

صحياً: لا ترهق نفسك كثيراً في العمل ثم تكثر من ممارسة الرياضة، فحاول أن تكون معتدلاً في المجالين.

برج الاسد

مهنياً: لا تتولّ القيام بأي أعمال جديدة قبل أن تنهي أعمالك القديمة، وعليك أخذ قسط من الراحة قبل الانطلاق بأي مشروع جديد.

عاطفياً: حافظ على علاقتك بالحبيب فأنت لن تجد له بديلاً يكون أكثر إخلاصاً وتفانياً وتضحية من أجلك حتى في أصعب الظروف.

صحياً: تختفي المشاكل من حياتك اليوم وتشعر بالراحة وهدوء الأعصاب وراحة البال.

برج العذراء

مهنياً: يجعلك هذا اليوم تركّز على حياتك المهنية، وتضع مخطّطات جديدة وتنفتح أمامك بعض الأبواب، وتعبّر عن رغباتك.

عاطفياً: قد تُتاح لك فرص استثنائية هذا اليوم، وعلاقتك مميزة مع الجنس الآخر، وتحسن التصرف معه في مختلف الظروف.

صحياً: تضحي بالغالي والنفيس بغية المحافظة على صحتك، وهذا نعم التصرف .

برج الميزان

مهنياً: حذار الانجرار وراء الأحاسيس والأفكار السلبية حتّى لو شعرت بتحدّيات واستفزازات كبيرة من بعض الزملاء.

عاطفياً: لا تتسرّع في إلقاء اللوم على الحبيب واتهامه بما آلت إليه الأمور بينكما، فأنت تتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية.

صحياً: لا تتعب أعصابك وتنفعل بسبب أمور بسيطة لا تستحق منك ذلك.

برج العقرب

مهنياً: تكسب المؤيدين الذين يشاركونك في الأهداف ويمكنهم المضي قدماً كفريق، هكذا تستطيع العمل اليوم بطريقة جيدة وتتقدم بشكل كبير لكي تصل في النهاية إلى أهدافك.

عاطفياً: ينتهي الفتور في العلاقة بالشريك، والسبب تقربك المتواصل منه على الرعم من كثرة انشغالاتك العملية وعدم التفكير فيه إلا في ما ندر.

صحياً: صحتك الجسدية والعقلية في أحسن أحوالها ، فلا تدع اللحظة تمر دون أن تسعى وراء أفكارك.

برج القوس

مهنياً: تزداد لديك صفات الصبر والاجتهاد والمثابرة، وتميل كفة الامور إلى المهن التي تتطلب الجهد الطويل والمستمر، وهذه هي أيضا فترة جيدة للراحة الكاملة والاسترخاء.

عاطفياً: قد تجبر على حسم مسألة عاطفية ملحّة أو تصحيح بعض الأخطاء القديمة، وربما يعارضك كثيرون في هذه الأثناء.

صحياً: استمتع بأوقات فراغك قدر الإمكان واستغلها للقيام بنشاطات ترفيهية مسلية.

برج الجدي

مهنياً: لا تتراجع عن المطالبة بحقوقك، فقد عملت بجهد وأنت تستحق ما ستناله.

عاطفياً: مرحلة ضبابية في العلاقة مع الشريك، لكن المهم التريث حتى جلاء الغيوم وانقشاع الضباب لمعرفة الطريق الذي يجب سلوكه نحو الحل.

صحياً: السير في الطبيعة مصدر مهم للتزود بالطاقة، ولا سيما في مجال الذاكرة.

برج الدلو

مهنياً: يخفّف هذا اليوم من الضغوط السابقة لتنقشع السماء قليلاً، وتتوضح أمامك الطريق التي يجب أن تسلكها.

عاطفياً: تتخذ ابتداءً من اليوم قرارات مهمة، كأن تنسحب من علاقة ناشئة أو تغيّر اتجاهك أو ترتبط بعلاقة جديدة.

صحياً: تشعر بأن نظرك ضعيف على المسافات البعيدة ويسبب لك صداعاً.

برج الحوت

مهنياً: تقوى الطموحات وتكون اتصالاتك جيدة ومثمرة، تغنيك أفكار براقة ومهمة ومهارة مذهلة في التواصل مع الجميع وكسب التأييد.

عاطفياً: تعمل فوراً على إزالة العراقيل وتصحيح الأخطاء، وتربح ثقة الشريك بكل جدارة واحترام، فيزداد تعلقك به أكثر فأكثر.

صحياً: قد تنقلب الأوضاع وتجعلك مستاء أو حزيناً، لا تتوتر بل حاول أن تمضي يوماً من الراحة.