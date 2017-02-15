الاعرج يصادق على مشاريع جديدة لصالح الهيئات المحلية بقيمة 40 مليون شيقل

رام الله/PNN- صادق وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، اليوم الأربعاء، على طرح مجموعة من المشاريع التنموية لصالح الهيئات المحلية كمرحلة أولى خلال العام الحالي (2017).

وقال الأعرج “إن هذه المشاريع الجديدة ممولة من الحكومة الفلسطينية من خلال الموازنة التطويرية لوزارة الحكم المحلي، وتبلغ قيمتها الإجمالية (40) مليون شيقل، ويبلغ عددها (79) مشروعاً في كافة المحافظات، وتتضمن مشاريع خاصة بالطرق والإنارة وبعض مشاريع شبكات المياه الداخلية، وستشرف عليها الإدارة العامة للمشاريع في الوزارة”.

وأشار الأعرج إلى أن الوزارة حرصت على استهداف المناطق الأقل حظاً من المشاريع وبرؤية تنسجم مع توجهات القيادة السياسية الفلسطينية وسياسات الحكومة التي تولي أهمية بالغة لهذه المناطق، إلى جانب الاهتمام بمحافظة القدس والحرص على تنفيذ مشاريع تنموية استراتيجية لها.

وبين الأعرج أن هذه المشاريع لن تكون الاخيره في هذا العام، وسيتبعها العديد من المشاريع التنموية التطويرية سواء من خلال الحكومة الفلسطينية أو بتمويل الجهات والدول المانحة.