الشرطة تلقي القبض على شخص لمزاولته مهنة مرشد سياحي بدون ترخيص في جنين

جنين/PNN- ألقت الشرطة الفلسطينيةن اليوم الاربعاء، اليوم القبض على شخص من سكان محافظة جنين بتهمة مزاولة مهنة مرشد سياحي بدون الحصول على التراخيص اللازمة من قبل الجهات المختصة.

وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة وصل PNN نسخة عنه: أنه وبعد ورود مخاطبة خطية من قبل دائرة السياحة والآثار في مدينة جنين حول قيام شخص من سكان المحافظة بمزاولة مهنة مرشد سياحي بدون الحصول على التراخيص اللازمة من قبل وزارة السياحة والآثار وان المذكور يقوم أيضا بالإعلان عن رحلات سياحية إلى الداخل الفلسطيني وخارج حدود الوطن عبر صفحات التواصل الاجتماعي تحت مسمى المرشد للرحلات السياحية وهذا بحد ذاته مخالف للقانون.

وعلى الفور تم متابعة المخاطبة وبالتنسيق مع مكتب دائرة السياحة والآثار تم استدعاء المواطن المذكور وبسماع أقواله افاد بالتهمة المنسوبة إليه وتم إحالته إلى النيابة العامة لمتابعة المقتضى القانوني بحقه أصولا.