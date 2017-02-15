اريحا المجلس التنفيذي يعقد اجتماعه الدوري

رام الله/PNN- قال جمال الرجوب نائب محافظ اريحا والأغوار ان المشروع الوطني والقضية الفلسطينية تمر برحلة حساسة وخطيرة في ظل المتغيرات الدولية الحاصلة والوضع الاقليمي المتردي والتعنت الاسرائيلي لكل متطلبات ومستحقات عملية السلام.

جاء ذلك خلال ترأس الرجوب لاجتماع للمجلس التنفيذي الذي عقد في مقر محافظة اريحا والأغوار صباح بحضور اعضاء المجلس التنفيذي.

واطلع نائب المحافظ الرجوب المجلس على اخر التطورات في الملف السياسي والوضع العام في المحافظة.

واكد الرجوب خلال الاجتماع على ضرورة وأهمية تفعيل اللجان القطاعية التي شكلت في محافظة اريحا والأغوار والتي تضم تطوير الاداء والكفاءة والفاعلية في العمل وتساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن الفلسطيني.

ومن جانبهم اطلع مدراء الدوائر الحكومية الرجوب على سير العمل في المديريات والدوائر الحكومية وعلى تقارير الانجاز، وناقش المجتمعون على القضايا والموضوعات المتعلقة بالشأن العام وابرزها المناهج التعليمية الجديدة نظام الثانوية العام الجديد وسبل النهوض بالعملية التعليمية.

وتضمن الاجتماع تكريم لعدد من مدراء الدوائر الحكومي الذين انهوا مهام عملهم في محافظة اريحا والأغوار.