اكاديمية نادي الهلال تتوج بلقب بطولة كاس يوم قطر الرياضي للناشئين

رام الله/PNN- توج فريق أكاديمية نادي الهلال بلقب بطولة كأس يوم قطر الرياضي للناشئين مواليد 2003 والتي نظمتها مؤسسة أمواج الاعلامية الرياضية برعاية مؤسسة قطر الخيرية والتي جرت على ملعب نادي المشتل الرياضي، وذلك بحضور خالد الحردان نائب السفير القطري ، وعبد السلام هنية رئيس مجلس إدارة مؤسسة أمواج الاعلامية ، و المهندس محمد أبو حالوب رئيس مجلس إدارة جمعية قطر الخيرية وعامر أبو رمضان رئيس نادي الهلال الرياضي وسعيد سكيك عضو إدارة نادي غزة الرياضي وشيخ الرياضين الكابتن اسماعيل المصري و لفيف من الشخصيات الرياضية والاعتبارية.

وجاء تتويج أكاديمية نادي الهلال بعدما تغلب في المباراة النهائية على فريق نادي غزة الرياضي بهدفين نظيفين أحرزهما اللاعبان محمد قدادة و بلال عباس .

وقد حصل اللاعب بلال عباس على جائزة أفضل لاعب في البطولة ومعتز المدهون على جائزة أفضل حارس مرمى من أكاديمية نادي الهلال وحصل على لقب هداف البطولة اللاعب عبيدة المدهون من نادي غزة الرياضي.

هذا وأدار اللقاء النهائي تحكيما بكل اقتدار الحكمان أدهم عبدالعال والحكم عبد الرحمن زقوت.

يذكر أن اللجنة المشرفة على البطولة تكونت من أحمد أبو دياب رئيسا وعضوية كل من محمد أبو عيطة ونافذ سعد وجمال النزلي و محمود كحيل.