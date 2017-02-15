اصدقاء جامعة بيرزيت تسدد اقساط 105 من طلابها

بيرزيت/PNN- أنهت جمعية أصدقاء جامعة بيرزيت إجراءاتها الخاصة بتسديد قيمة “105” منح للطلبة المستفيدين من مشروع تبني تعليم الطلبة من ذوي الدخل المحدود في جامعة بيرزيت.

ويأتي ذلك إيماناً من الجمعية بحق الشباب الفلسطيني بالتعلم ودعماً من المجتمع المحلي وشركات القطاع الخاص الفلسطيني، وكخطوة استكماليه لإجراءات سنوية اعتادت الجمعية على تطبيقها، وهي خطوة لاحقة لإعلان الجمعية عن الطلبة المستفيدين من المنح والتي شملت مجموعة الطلبة من ذوي الدخل المحدود، والحالات الاجتماعية الخاصة وحالات صحية خاصة، ولم تستثنِ الجمعية الطلبة من ذوي الإعاقة من هذه الفرصة.

وقال رئيس الهيئة الإدارية لجمعية أصدقاء جامعة بيرزيت محمد المسروجي: “إن الجمعية تسعى إلى دعم الطلبة من ذوي الدخل المحدود وإزالة الفروقات الطبقية بينهم من خلال تحقيق الفرص التعليمية المتساوية، وإن المجتمع الفلسطيني هو مجتمع متكافل ومتعاون بطبيعته فلا ينفصل القطاع الخاص عن القطاع الاجتماعي لأن كل يكمل الآخر، ومن هنا جاءت الاستجابة الكبيرة من شركات القطاع الخاص الكبيرة منها والصغيرة لتحقيق هدف الجمعية.

وأضاف المسروجي “لا بد من الإشارة إلى أن الجمعية من خلال عملها منذ عام 1993، تعتبر أحد الدعائم الخاصة بجامعة بيرزيت مادياً ومعنوياً، سواء كان ذلك على صعيد البنية التحتية أو المنح الأكاديمية والتعليمية أو العلاقات مع المجتمع وغيرها من خدمات أخرى تقدمها”.

وعلقت سماح حامد مديرة جمعية أصدقاء جامعة بيرزيت قائلة: “تسعى جمعية أصدقاء جامعة بيرزيت لأن تستجيب بشكل عاجل لاحتياجات الطلبة، وبذلك والى جانب المنح التعليمية الفصلية التي تقدمها الجمعية فهي تقدم أيضاً الكوبونات الغذائية، والكتب التعليمية، وفرص العمل الجزئية في مشاريعها التعاونية، بالإضافة إلى المساهمة في توفير فرص تشغيلية لخريجي الجامعة من الخلال التشبيك الدائم مع القطاع الخاص الفلسطيني والذي يعتبر الذراع الاستنادي والأساسي لعمل الجمعية”.

وتجدر الإشارة إلى أن جمعية أصدقاء جامعة بيرزيت الكائنة في وسط مدينة رام الله، تفتح أبوابها باستمرار لطلبة الجامعة لاستقبال طلباتهم واحتياجاتهم والنظر في إمكانية تلبيتها وفقا لمعايير وشروط الجمعية الخاصة في كل برنامج.