مصدر رفيع المستوى لPNN:لقاء الرئيس عباس برئيس CIA كان ايجابي وناقش امور مهمة

بيت لحم/PNN/ قالت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى ان لقاء الرئيس محمود عباس ابو مازن برئيس جهاز المخابرات الامريكية ال CIA مايك بومبيو الذي تولى منصبه قبل أقل من شهر حيث كان ايجابيا ومهما وناقش قضايا سياسية مهمة.

واوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن نفسه لشبكة فلسطين الاخبارية PNN ان اللقاء جرى الليلة الماضية في رام الله وحضره اللواء ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطيني والدكتور صائب عريقات امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

وقال المصدر ان الاجتماع جرى باجواء ايجابية حيث ناقش ملفات سياسية هامة الى جانب ملف العلاقات الفلسطينية الامريكية موضحا ان الزيارة جرى ترتيبها للمسؤول الامريكي خلال زيارة اللواء ماجد فرج الاسبوع الماضي الى الولايات المتحدة الامريكية.

واشار المصدر الى ان اهمية اللقاء تكمن في اجراءه قبل ساعات من لقاء الرئيس الامريكي دونالد ترامب مع رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم في العاصمة الامريكية واشنطن.

وكانت مصادر امريكية قد قالت ان الادارة الامريكية تدرس الخيارات المطروحة من اجل احياء عملية السلام وانها تسعى للاستماع الى اراء ومواقف الاطراف وانها لن تقوم بفرض رؤيتها على الاطراف لكنها ستعمل على تشجيعهم من اجل التقدم بالعملية السلمية.