الضابطة الجمركية تعقد محاضرات توعوية لطلاب المدارس

محافظات/PNN- نظمت الضابطة الجمركية بالتعاون مع مفوضية التوجيه السياسي والوطني محاضرات توعوية وإرشاد استهدفت عدد من المدارس في كل من ؛ محافظة جنين، طولكرم، ونابلس .

وأفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والاعلام بالضابطة الجمركية وصل PNN نسخة عنه: ان المحاضرات تركزت حول التعريف بالضابطة الجمركية وآلية عملها وحرصها على حق كل مواطن بالحصول على بضائع سليمة، والطريقة الصحيحة للتعامل مع المنتجات وضرورة وجود بطاقة البيان الغذائية على العبوة الخارجية، والتي توضح وترشد المستهلك لكل ما يتعلق بالمادة الغذائية وتاريخ الإنتاج والانتهاء، وتم عرض عينات من البضائع المهربة والمنتهية الصلاحية .

وأشادت الهيئات التدريسية بجهود الضابطة الجمركية في نشر الوعي وتعميق مفاهيم الأمن الغذائي للحفاظ على صحة المواطن من البضائع الفاسدة والمهربة والمزورة .

وأهابت الضابطة الجمركية بالطلبة الاتصال على الرقم المجاني للضابطة الجمركية (132) للاستفسار والابلاغ عن البضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية .