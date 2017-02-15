الاشغال الشاقة 3 سنوات لمتهم بالشروع بالقتل وغرامة مالية لمتهم بتداول سلع مستوطنات

رام الله/PNN- أصدرت محكمة استئناف رام الله برئاسة القاضي عماد مسودة، وعضوية القاضي احمد الطوباسي، والقاضي خالد ابو خديجة اليوم حكما بحق المتهم (ع.ق) وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 3 سنوات بتهمة الشروع بالقتل خلافا لأحكام المادة 326 بدلالة المادة 70 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

فيما ادانت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي سائد الحمدلله، وعضوية القاضي احمد الطوباسي، والقاضي منال المصري المتهم (س.ح) بتهمة تداول سلع مستوطنات خلافا للمادة 14 من قرار بقانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات وحكمت عليه بدفع غرامة مالية 5000 دينار اردني ومصادرة المضبوطات.

وجاء الحكم بناء على استئناف النيابة العامة للأحكام السابقة الصادرة بحق المتهمين، حيث قدمت نيابة الاستئناف مرافعاتها الخطية وترافعت بها وكيلة نيابة الاستئناف أ. فاطمة الكحلة.