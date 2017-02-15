هارتس:رئيس CIA اعطى رسائل مطمئنة حول حل الدولتين للفلسطينين

بيت لحم/ترجمة خاصة PNN/ قالت صحيفة هأرتس الاسرائيلية ان اللقاء الذي جمع رئيس جهاز المخابرات الامريكية مايك بومبيو ناقش ملفات سياسية وامنية هامة لا في الاراضي الفلسطينية لوحدها بل على صعيد منطقة الشرق الاوسط .

وقالت صحيفة هارتس الاسرائيلية ان المحادثات التي جرت يوم امس ناقش بعض القضايا السياسية والأمنية المتزايدة بما في ذلك الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، وكذلك القضايا الإقليمية مثل التطورات في سوريا.

و وفقا لمصادر الصحيفة الاسرائيلية ياتي هذا الاجتماع استكمالا لاجتماع رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية مع نظيره الفلسطيني اللواء ماجد فرج في الولايات المتحدة الامريكية.

و وفقا للمصدر الاسرائيلي فقد اعطى رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية يوم امس رسائل مطمئنة اكثر من اي وقت مضى للفلسطينين حول حل الدولتين، موضحا ان هذه الرسالة تتعارض مع الرسائل التي نقلها البيت الأبيض والتي قيل فيها ان ادارة ترامب تدعم السلام لكن ليس من الضروري من خلال حل الدولتين..

و وفقا للمصادر الاسرائيلية فقد تم التوضيح من قبل الفلسطينين للادارة الامريكية مخاطر انهيار حل الدولتين لا على الصعيد الفلسطيني بل ايضا على الصعيد الاقليمي حيث اوضح الفلسطينيون ان على ادارة ترامب ان تفهم ان حكومة نتنياهو تسعى تدمير عملية السلام وانهاء حل الدولتين وهو الامر الذي من شأنه أن يؤدي إلى دخول المتطرفين المتحالفين مع الى الصراع بشكل اقوى وهو ما يمكن ان يؤثر على الامن القومي الامريكي.

وليس في اسرائيل او الضفة الغربية لوحدها بل على صعيد المنطقة حيث سيكون لانهيار حل الدولتين تاكيد لموقف الجهات المعادية للعملية السلمية مما سيؤثر سلبا على الاردن والمملكة العربية السعودية ويشعل المنطقة ويعيدها لدوامة العنف.