حميد يتفقد مشاريع تشغيلي الخليل

الخليل/PNN – تفقد محافظ الخليل كامل حميد صباح اليوم الاربعاء المشاريع المنفذه من خلال مجلس تشغيل المحافظة يرافقه منسق المجلس مروان سلطان نائب المحافظ وطاقم المحافظة وذلك في كل من جامعة بولتكنيك فلسطين والمدرسة الصناعية .

واستهل حميد جولته بمشاهدة عرض حول المشاريع والبرامج المنفذة من خلال مجلس التشغيل وجولة على المختبرات في جامعة البولتكنيك بحضور رئيس مجلس أمناء الجامعة أحمد سعيد التميمي وأيضا ادارة الجامعة .

في كلمته نقل المحافظ حميد شكره وتقديره لمجلس تشغيلي المحافظة وعلى رأسه نائب المحافظ وباقي الاعضاء على جهودهم المميزة والأداء الرائع على مستوى الوطن في قطع شوط كبير من العمل وتنفيذ المشاريع مشيدا بالتعاون الكبير من قبل جامعة البولتكنيك التي اعتبرها شريك حقيقي ومميز في تنفيذ هذه المشاريع .

وتحدث حميد عن اهمية قطاع التعليم المهني والتقني في التغلب على مشكلة البطالة والحد منها داعيا الى توفير كافة الامكانيات والجهود والتركيز على هذا القطاع الهام متحدثا عن بعض النماذج في دول اوروبا والتي ادت الى ان تكون نسبة البطالة فيها منخفضة جدا وتكاد تكون معدومة .

ووجه حميد شكره للاتحاد الاوروبي ومكتب التعاون الالماني على دعمهم لهذا المشروع وكافة المشاريع مشددا في الوقت نفسه على ان الدعم السياسي هو الاهم حتى يزول الاحتلال وتقام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

وهذه قائمة بأبرز المشاريع التي نفذها مجلس تشغيل المحافظة خلال الفترة الماضية :

اولا الدورة الاولى : قيمة مجموع المشاريع 887755 يورو

الرقم اسم البرنامج المؤسسة المستفيدة نوع المؤسسة قيمة المشروع باليورو 1. صيانة الماكنات الصناعية مدرسة الخليل الصناعية الثانوية وزارة التربية 155000 2. النجارة الحديثة مركز التدريب المهني حلحول وزارة العمل 174000 3. ادارة الابنية الحديثة جامعة بولتكنك فلسطين غير حكومية 193000 4. اعداد وتقديم الطعام مركز صائب الناظر الجمعية الخيرية الاسلامية 195975 5. مشروع تطوير برامج مدرسة العروب الزراعية الثانوية مدرسة العروب الزراعية الثانوية وزارة التربية 169,780 المجموع 887755

الدورة الثانية : قيمة مجموع المشاريع 400010 يورو

الرقم اسم البرنامج المؤسسة المستفيدة نوع المؤسسة قيمة المشروع باليورو 1. مشروع تكنولوجيا المصاعد مدرسة الخليل الصناعية الثانوية وزارة التربية 50210 2. موظف التسويق مركز التدريب المهني الخليل وزارة العمل 51,000 3. معهد الصحة والسلامة المهنية جامعة بولتكنك فلسطين غير حكومية 160000 4. مشروع مهن الطباعة مركز صائب الناظر الجمعية الخيرية الاسلامية 69,500 5. مشروع تصميم الملابس مدرسة دورا الثانوية للبنات وزارة التربية 69300 المجموع 400010

مشاريع التنمية 2016/2017

مشروع الطاقة البديلة المدرسة الصناعية الثانوية /الخليل وكلية فلسطين التقنية /العروب بقيمة تقديرية 176400 يورو. مشروع الصرف الصحي والتدفئة المركزية مركز حلحول متعدد الاغراض بقيمة تقديرية 180296 يورو. اعادة توسعة وتطوير للمشاريع العشرة الاولى جميعها.

الرقم اسم البرنامج المؤسسة المستفيدة نوع المؤسسة قيمة المشروع باليورو 1. تدريب متخصص للتكامل مع سوق العمل مدرسة دورا المهنية للبنات وزارة التربية 10000 2. حملة اعلامية للمجتمع المحلي في محافظة الخليل المدرسة الصناعة بالخليل وزارة التربية 8000 3. تدريب مدربين للسلامة والصحة المهنية لمدربي مؤسسات التدريب جامعة بولتكنك الخليل 8500 4. تصميم وتنفيذ بحث اعتمادا على حاجات سوق العمل كلية فلسطين التقنية العروب وزارة التربية 4500 5. الرسم المعماري مركز التدريب المهني الخليل وزارة العمل 9800 6. التجميل وقص الشعر مركز التدريب المهني الخليل وزارة العمل 11000 7. برنامج تدريبي لتطوير قدرات خريجي المهن الهندسية نفابة المهندسين غير حكومية 6000 8. برنامج تدريبي لتطوير قدرات خريجيات جدد مؤسسة ادوار غير حكومية 5000 9. قاعة تدريبية متعددة الاغراض نقابة الكهربائيين غير حكومية 10000 10. برنامج تدريبي للتشبيك بين القطاع الخاص ومؤسسات التدريب غرفة تجارة الخليل غير حكومية 7000 المجموع 79800

ملاحضة : تم تنفيذ برنامج للريادين ( CBTSEC)مكون من ثلاث برامج تدريبية بقيمة 50 الف دولار تقريبا من خلال جامعة الخليل .