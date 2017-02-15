عطا الله يكرم أربعة ضباط لانقاذهم مواطنه اثناء قيامها باشعال النار بنفسها في طولكرم

طولكرم/PNN – كرم اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة اليوم كلاً من النقيب وفاء القاروط و النقيب محمد أبو شعيره و الملازم أول سكينة الزبن و المساعد أول عبد الله عساف لحسن تصرفهم بتحملهم المخاطر بإنقاذ مواطنه وإيقافها خلال إشعالها النار بنفسها بمحافظة طولكرم.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أن اللواء حازم عطا الله كرم اليوم في مديرية شرطة محافظة طولكرم ضباط الشرطة الأربعة وذلك لحسن تصرفهم وأدائهم المتميز والمشرف وما قاموا به من سلوك يعبر عن الأداء الشرطي المشرف والذي يجب أن يتحلى به منتسبي الشرطة، بحضور العقيد د. خالد السباتين رئيس ديوان مدير عام الشرطة والعقيد عزام جبارة مدير شرطة محافظة طولكرم ونائبه العقيد محمد أبو بكر ومدراء الإدارات والمراكز والأقسام في شرطة طولكرم

وشكر اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة العقيد عزام جبارة مدير شرطة محافظة طولكرم و نائبه العقيد محمد أبو بكر و جميع منتسبي شرطة المحافظة ،مثنيا على الجهود التي يبذلوها بتحقيق الأمن و الأمان في سبيل خدمة الوطن والمواطن ضمن العمل الشرطي في تنظيم البلد بكل مكوناتها ،واكد اللواء عطا الله على التعليمات المستديمة باتجاه احترام المواطن والوقوف إلى جانبه في كل الظروف والاحوال.

داعياً جميع منتسبي شرطة طولكرم مزيدا من العمل وبذل أقصى الجهود للحفاظ على الأمن والأمان وتطبيق القانون وتحقيق العداله و المصلحة العامة للجميع، مؤكداً في الوقت نفسه على التميز بالأداء للضباط الأربعة الذين استجابوا للواجب و حققوا الأداء المتميز و العمل الجاد بمبادرتهم وتحملهم المخاطر بإنقاذ مواطنه وايقافها اثناء قيامها بإشعال النار بنفسها في مدينة طولكرم مقدما لكل منهم كتاب شكر ومكافأة .