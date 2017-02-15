النائب العام المستشار د. احمد براك يجتمع مع ممثل مملكة هولندا السفير بيتر موليما

رام الله/ PNN – بحث النائب العام المستشار د. احمد براك مع ممثل مملكة هولندا السفير بيتر موليما سبل وآليات التعاون والتنسيق فيما بين الطرفين ودور مختلف الشركاء في قطاع العدالة وضرورة استمرار الدعم المقدم من الشركاء المحليين والدوليين لأجهزة انفاذ القانون في دولة فلسطين ، جاء ذلك خلال لقاءهما اليوم في مكتب النائب العام بحضور مستشار سيادة القانون في الرباعية الدولية السيد نيل كريتس والدكتور فراس ملحم مستشار سيادة القانون في الرباعية الدولية.

وناقش الطرفان خطة المانحين في دعم قطاع العدالة للخمس سنوات القادمة، واحتياجات النيابة العامة في مجال التدريب والدعم اللوجستي، واهمية المضي قدما في تحقيق الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة بما يساهم في تحسين وتطوير ما يقدمه القطاع للمواطن الفلسطيني.

من جانبه ثمن السفير بيتر موليما الجهود المبذولة والانجازات التي حققتها النيابة العامة، وأكد على استعداد حكومة مملكة هولندا لتقديم كافة أشكال الدعم بما يسهم في رفع كفاءة وقدرات اعضاء النيابة العامة، فيما أكد عطوفة النائب العام على اهمية الدعم المقدم من قبل حكومة مملكة هولندا لقطاع العدالة بشكل عام والنيابة العامة بشكل خاص.