بنات جيوس الثانوية تقنع الجميع في مناظرات قلقيلية

قلقيلية/PNN – نظمت مديرية التربية والتعليم في محافظة قلقيلية مسابقة المناظرات الطلابية ( منتديات الحوار) على مستوى المديرية بواقع جولتين ضمت 12 مدرسة من مدارس المديرية المشاركة في المسابقة، وذلك في قاعة الشهيد ياسر عرفات وقاعة مدرسة بنات الشارقة الاساسية في قلقيلية.

نائلة فحماوي عودة مديرة التربية والتعليم في محافظة قلقيلية أشادت بالمدارس والطلبة المشاركين في المسابقة، ومستويات المناظرات التي تم عقدها، والتي ابدع الطلاب من خلالها في استخدام الحجج المنطقية والمعلومات العلمية في طرح افكارهم والدفاع عنها، ونقد الافكار الاخرى بطريقة علمية قائمة على احترام الرأي والرأي الاخر، وشكرت فحماوي كافة المدارس المشاركة والمعلمين والمعلمات والطلبة المشاركين وخصت بالشكر مديرة مدرسة بنات الشارقة منى داود على استضافتها الجولة الثانية من المسابقة.

معاذ نزال رئيس قسم النشاطات الطلابية في تربية قلقيلية أشار بدوره الى اهمية المناظرات الطلابية في خلق ثقافة الحوار لدى الطلبة، القائم على منهجية علمية، والمتكئ على معلومات دقيقة وموثقة، موضحا الى الاثر الايجابي لمنتديات الحوار في المدارس على سلوك وثقافة الطلبة في المدارس.

بدوره اضاف منسق برنامج المناظرات الطلابية فادي ابو حمدة، ان الفرق المشاركة في المسابقة تناولت مواضيع تربوية واجتماعية ووطنية متنوعة، حيث تمت المسابقة على مستوى المديرية بعد عقد ورشات عمل و تدريب ومتابعة للمنسقين والطلبة المشاركين في هذا النشاط، وشكر فادي الجهات المعنية الخاصة بمواضيع النشاط من مؤسسات حكومية وأهلية على التجاوب الفاعل والتعاون الكبير الذي أبدوه مع المدارس المشاركة خلال التحضير لهذا النشاط من إجراء مقابلات وجمع معلومات وتوثيقها، اضافة الى التعاون الكبير من قبل ادارة مدرسة بنات الشارقة الأساسية في استضافة المسابقات.

وقد شاركت مدرسة بنات حبلة الثانوية, ذكور عبد الرحيم عمر الثانوية, ذكور سنيريا الثانوية, بنات العمرية الثانوية, ذكور حبلة الثانوية , بنات حجة الثانوية , بنات فاطمة سرور الثانوية, بنات الشارقة الاساسية, بنات ابو علي اياد الثانوية, بنات جيوس الثانوية, بنات اماتين الثانوية, ذكور كفر ثلث الثانوية, والتي ابدعت الفرق الطلابية في المسابقة وطرح الحجج والافكار، بإشراف لجنة تحكيم متخصصة تشكّلت من فادي ابو حمدة من قسم الأنشطة الطلابية وسلامة عودة مشرف اللغة العربية والمعلمة المبدعة سوزان ابو صالح من مدرسة بنات الشارقة الأساسية وكانت النتائج على النحو التالي: فاز بالمركز الاول مدرسة بنات جيوس الثانوية، وبالمركز الثاني مدرسة بنات الشارقة الاساسية، والمركز الثالث مدرسة بنات ابو علي اياد الثانوية ، علماً بانه سيتم متابعة المسابقات على مستوى الوطن .