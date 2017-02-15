صيدم يستقبل رئيس البنك الدولي ويستعرض معه مشاريع علمية لطلبة فلسطينيين

رام الله/PNN – استقبل وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، اليوم الأربعاء، الرئيس العام للبنك الدولي جيم يونغ كيم والوفد المرافق له، لإطلاعهم على المشاريع الطلابية المنفذة ضمن المرحلة الثانية من مشروع “الانتقال من التعليم إلى سوق العمل” والذي تنفذه وزارة التربية والتعليم العالي بدعم من البنك الدولي، حيث شملت المشاريع مجالات تكنولوجيا المعلومات والطاقة والسياحة وإعداد الأفلام الوثائقية وغيرها.

وكان في استقبال الضيف برفقة الوزير كل من وكيل الوزارة د. بصري صالح ومدير عام العلاقات الدولية والعامة نديم سامي، فيما ضم وفد البنك الدولي المرافق كلاً من مدير البنك الدولي في فلسطين مارينا وس ونائب رئيس منطقة الشرق الاوسط في البنك د. حافظ غانم ورئيس المدراء التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي د. ميرزا حسن.

وفي هذا السياق، شكر صيدم الضيف وطاقم البنك على تعاونهم الدائم مع الوزارة من خلال دعم عدد من البرامج والمشاريع الهادفة لتطوير قطاعي التربية والتعليم العالي وأبرزها مشروع “الانتقال من التعليم إلى سوق العمل” ومشروع إعداد وتدريب المعلمين وغيرها من مجالات التعاون.

وأطلع صيدم الضيف والوفد المرافق له على واقع التعليم في فلسطين والتحديات التي تواجهه، والخطوات التطويرية التي تنفذها الوزارة للرقي بقطاعات التعليم المختلفة، إضافةً لإطلاعهم على النجاحات المتتالية التي يحققها الشعب الفلسطيني بمجالات التعليم والإبداع على المستويين المحلي والدولي.

من جهته، شكر رئيس البنك الدولي الوزير وطاقم الوزارة على جهودهم النوعية في التعاون مع البنك وتسهيل مهامه، تمهيداً للوصول إلى تعليم نوعي، حاثاً الطلبة على المزيد من الإبداع والتميز ومواصلة ابتكار مشاريع نوعية جديدة.

وأكد كيم على استمرارية الدعم المقدم من البنك الدولي لوزارة التربية والتعليم العالي والبرامج التعاونية المشتركة، واهتمام البنك وتركيزه على تحقيق الجودة في التعليم.

وفي ختام اللقاء، قدّم صيدم الهدايا التذكارية للضيف والوفد المرافق له تقديراً لدعمهم لقطاع التعليم.