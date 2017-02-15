صيدم يوقع مع “بورصة فلسطين” اتفاقية لتعزيز التوعية الاستثمارية في صفوف المعلمين والطلبة

رام الله/PNN – وقع وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، اليوم، مع الرئيس التنفيذي لسوق فلسطين للأوراق المالية “بورصة فلسطين” أحمد عويضة اتفاقية تعاون مشتركة لتنفيذ مجموعة من البرامج والنشاطات الخاصة بالتوعية الاستثمارية في صفوف المعلمين وطلبة المدارس.

وفي هذا السياق، أكد صيدم أهمية توقيع هذه الاتفاقية التي تأتي في إطار سياسات الوزارة وتركيزها على البرامج النوعية والريادية، لافتاً إلى البرامج التي أطلقتها الوزارة في هذا المضمار، لا سيما دمج التعليم المهني والتقني في التعليم المدرسي وغيرها من المبادرات التي تستهدف طلبة الجامعات والمدارس.

وشدد على جهود الوزارة واهتمامها برفد الطلبة والعاملين في السلك التربوي بالجوانب المعرفية في عديد من القطاعات ومنها المالية والاستثمارية، معرباً عن شكره وتقديره لبورصة فلسطين على التعاون البناء والاهتمام بهذا المجال.

بدوره، بين عويضة أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار جهود البورصة في نشر التوعية الاستثمارية بين فئة المعلمين والطلاب وتضاف إلى عدد من البرامج التي تقدمها البورصة للمجتمع الأكاديمي عموماً.

وتنص بنود هذه الاتفاقية على التعاون بين الطرفين في مجال التوعية الاستثمارية للفئات المستهدفة من الطلبة والمعلمين، وتنفيذ نشاطات وفعاليات من أهمها: تزويد الوزارة بمادة تثقيفية مرئية عبارة عن فيلم يتضمن “زيارة الى البورصة” لعرضه في المدارس، وتنظيم زيارات طلابية ميدانية ضمن برنامج “زيارة إلى البورصة” وتقديم محاضرات توعوية، وتبادل المعلومات والبيانات والمواد الإحصائية التي تسهم في خدمة غايات الاتفاقية وبنودها.

وحضر اللقاء مدير عام العلاقات الدولية والعامة نديم سامي، ومدير دائرة العلاقات العامة والتوعية الاستثمارية في البورصة محمد خريم، ورئيس قسم العلاقات العامة نيفين مصلح.