وزير الصحة : قرار مجلس الوزراء تحديث لبيانات العاطلين عن العمل وليس إلغاء للتأمين

رام الله/PNN – صرح وزير الصحة د. جواد عواد مساء اليوم بأن قرار مجلس الوزراء الأخير بخصوص التأمين الصحي للعاطلين عن العمل هو إعادة لتحديث البيانات من خلال وضع أليات جديدة لإصدار تأمين صحي للعمال والعاطلين عن العمل وليس إلغاء للتأمين.

وقال الوزير عواد في بيان صحفي مقتضب ” إن مايتم تداوله عبر وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي من إلغاء للتأمين الصحي للعاطلين عن العمل غير صحيح، وأن قرار مجلس الوزراء الأخير هو لتحديث البيانات الخاصة للعاطلين عن العمل حيث سيتم البدء بإصداره إعتبارا من 1\3\2017 ببيانات محدثة”.