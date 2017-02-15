الحكم المحلي تعقد ورشة عمل حول آليات صناعة الدوبال (الكمبوست)

رام الله/PNN – نفذت الإدارة العامة لمجالس الخدمات المشتركة في وزارة الحكم المحلي بالتعاون مع مشروع المساعدة الفنية لإدارة النفايات الصلبة اليوم الأربعاء، ورشة عمل حول تصنيع الدوبال، وذلك بحضور وكيل الوزارة رئيس الفريق الوطني لإدارة النفايات الصلبة محمد حسن جبارين، وممثلين عم مجالس الخدمات المشتركة لإدارة النفايات الصلبة في الضفة، وعدد من المؤسسات غير الربحية العاملة في هذا المجال.

بدوره، أكد جبارين أهمية قطاع النفايات الصلبة الذي أولته السلطة الفلسطينية أهمية بالغة منذ تأسيسها، بالإضافة إلى وضع أول استراتيجية وطنية لإدارة النفايات الصلبة في العام (2010)، وذلك لما لهذا القطاع من تأثيرات اقتصادية واجتماعية وبيئية.

وأشار جبارين إلى أهمية تشجيع الجمهور في تطبيق تجارب الدوبال المنزلي لما لها من أثر كبير في تقليل كميات النفايات التي تذهب إلى المكبات وتعمل أيضا في الوقت نفسه على تشجيع سياسة الفصل من المصدر.

كما وشكر جبارين الوكالة اليابانية للتنمية على دعمها المستر للقضايا التي تتعلق في إدارة النفايات الصلبة وأهمية هذا الدعم في مساعدة الوزارة في ظل مساعيها لتحقيق إدارة جيدة لهذا الملف وكيفية التعامل معه.

من ناحيته، أكد القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة لمجالس الخدمات المشتركة أهمية هذا اللقاء الهام والحيوي، مشيراً إلى سعي الإدارة العامة ومن خلال المشاريع المتاحة تعمل على تحضير برنامج توعوي للجمهور لنشر التوعية بالقضايا المتعلقة بالنفايات الصلبة وكيفية التعامل معها.

كما وتخلل اللقاء عرضا للكثير من التجارب، حيث تم عرض نتائج المرحلة التجريبية التي تم تنفيذها من خلال مشروع المساعدة الفنية في منطقتي أريحا وحلحلول ونتائجها، بالإضافة لتقديم عرض حول دليل ارشادي تم انجازه يهتم في كيفية صناعة الدبال المنزلي .

كما تم عرض تجارب مختلفة حول تصنيع الدوبال في محافظة رام الله والبيرة ومحافظتي الخليل وبيت لحم وطولكرم من قبل المدراء التفيذيين لمجالس الخدمات المشتركة لادارة النفايات الصلبة .