اتحاد كرة القدم يوقف أبو يوسف سنتين

غزة/PNN-صادق اتحاد كرة القدم في قطاع غزة الأربعاء على قرارات لجنة الانضباط، بعد انتهاء الجولة الماضية من دوريات الدرجات الممتازة، والأولى، والثانية، والناشئين.

وفيما يتعلق بالعقوبات الموقعة على أندية الدرجة الأولى، تقرر إيقاف لاعب خدمات النصيرات محمد توفيق أبو يوسف سنتان ميلاديتان بعد طرده في مباراة فريقه مع بيت لاهيا، وحرمانه من المشاركة في المنتخبات الوطنية، وعدم العمل أو المشاركة في نشاطات الاتحاد، وغرامة مالية 300 دينار.

وفيما يتعلق بمباراة خدمات البريج والزيتون في نفس الدرجة، تقرر حرمان المدير الفني لخدمات البريج طلعت جاد الله من مرافقة الفريق مباراة واحدة، وغرامة مالية 100 دينار.

أما في الدرجة الثانية لفرع “الوسطى والجنوب”، وفيما يتعلق بمباراة اتحاد دير البلح وأهلي النصيرات، تقرر إيقاف لاعب اتحاد دير البلح معاذ السلقاوي مباراة واحدة، بالإضافة إلى عقوبة الطرد، وغرامة مالية 100 دينار، كما تقرر إيقاف لاعب أهلي النصيرات خالد الصيداوي مباراتين، بالإضافة إلى عقوبة الطرد، وغرامة مالية 100 دينار.

وبخصوص مباراة اتحاد جباليا وشباب جباليا في بطولة الناشئين، تقرر إيقاف لاعب اتحاد جباليا إسلام نصر 8 مباريات رسمية من تاريخه، بالإضافة الى عقوبة الطرد، وغرامة مالية 300 دينار، وفيما يتعلق بمباراة شباب رفح وشباب خانيونس في نفس البطولة، تقرر حرمان مدرب شباب خانيونس محمد خليفة من مرافقة الفريق مباراتين، وغرامة مالية 100 دينار.

ومن الجدير بالذكر أن لجنة الانضباط تدرس بعد نهاية منافسات كل أسبوع التقارير الواردة من الحكام، ومراقبي المباريات، لاتخاذ العقوبات المناسبة بحقهم.