هام : بخصوص دوام المدارس والموظفين ليوم غدا الخميس

رام الله/PNN – قال الناطق باسم الحكومة يوسف المحمود، مساء اليوم الأربعاء، إن دوام الموظفين والمدارس في جميع المحافظات، يبدأ يوم غدٍ الخميس الساعة التاسعة صباحًا، نظرًا للأحوال الجوية السائدة.

وكانت دائرة الأرصاد الجوية، توقعت أن يكون يوم غدٍ الخميس غائماً وشديد البرودة، وتسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق، وزخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر فوق مستوى سطح البحر.

وحذرت المواطنين من تدني مدى الرؤيا الأفقية، وخطر تشكل السيول والفيضانات في الاودية والمناطق المنخفضة، وخطر التزحلق على الطرقات نتيجة لتساقط البرد والثلج، وشدة سرعة الرياح، وتشكل الانجماد والصقيع في ساعات الصباح الباكر.