“الوقائي” يغلق نقطة بيع وقود غير رسمية شمال القدس

القدس /PNN- أعلن جهاز الأمن الوقائي، عن إغلاق نقطة بيع وقود غير رسمية في منطقة جبع شمال مدينة القدس.

وقال مدير الأمن الوقائي في القدس، العميد وجيه الرجوب، إن هذا الإجراء تم بناء على تعليمات مدير عام الجهاز، اللواء زياد هب الريح، بتنفيذ توصيات المســــتوي السياسي بإغلاق كل نقاط بيع الوقود غير الرسمية.

وأضاف أن صاحب النقطة تعهد بشكل رسمي بعدم العودة إلى فتح النقطة أو العمل على بيع السولار بشكل غير رسمي.

من جهته، أكد مدير هيئة البترول في جهاز الأمن الوقائي، المقدم موسى تيم، تنفيذ كل التعليمات بحذافيرها فيما يخص أي تجاوز في إطار ملف البترول، وأثنى على دور طواقم هيئة أمن البترول في كل

المحافظات في تنفيذ المهام الملقاة على عاتقها.