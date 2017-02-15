جنين: القبض على شخص لمزاولته مهنة مرشد سياحي بدون ترخيص

جنين/PNN– ألقت الشرطة اليوم الأربعاء، القبض على شخص من سكان محافظة جنين بتهمة مزاولة مهنة مرشد سياحي بدون الحصول على التراخيص اللازمة من قبل الجهات المختصة.

وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أنه وبعد ورود مخاطبة خطية من قبل دائرة السياحة والآثار في مدينة جنين حول قيام شخص من سكان المحافظة بمزاولة مهنة مرشد سياحي بدون الحصول

على التراخيص اللازمة من قبل وزارة السياحة والآثار، مشيرا إلى أنه بالتنسيق مع مكتب دائرة السياحة والآثار تم استدعاء المواطن المذكور وبسماع أقواله افاد بالتهمة المنسوبة إليه وتم إحالته للنيابة العامة

لمتابعة المقتضى القانوني بحقه أصولا.