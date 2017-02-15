الخضري: تصريحات ترامب نتياهو تنكر لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس

رام الله/PNN-أكد النائب المستقل في المجلس التشريعي جمال الخضري أن ما جاء في المؤتمر المشترك للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو عقب لقائمها اليوم، تنكر واضح لحقوق الشعب

الفلسطيني في دولة مستقلة وعاصمتها القدس.

وقال الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الأربعاء إن الخطوة المطلوبة فلسطينيا هو إنهاء الانقسام والتوحد في مواجهة التحديات المتفاقمة، وتمتين الجبهة الداخلية، وتوحيد كافة الجهود نحو وحدة وطنية

وشراكة حقيقية تعمل على الوصول لحقوق الشعب الفلسطيني.

وشدد الخضري على أن كافة تصريحات ترامب المتعلقة بالقضية الفلسطينية والاستيطان منذ تسلمه، مجحفة ومنحازة لإسرائيل، وضد قرارات دولية مساندة للحق الفلسطيني.

وجدد الخضري التأكيد على أن أمريكا ما تزال تقدم دعماً لا محدود لإسرائيل وتتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني.

وقال الخضري ” المطلوب من المجتمع الدولي إنكار استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا الفلسطينية، وهذا يعني الوقوف بحزم ضد الاستيطان”.

وأضاف “أقصر الطرق لتحقيق السلام والأمن يتمثل بحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة كاملة، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس”.