اللواء الرجوب:ترامب ليس في جيب اليمين الاسرائيلي والدولة الفلسطينية ستقام 

بيت لحم /PNN/قال اللواء جبريل الرجوب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورجل الحركة القوي بالضفة الغربية ان الغاء فكرة اقامة الدولة الفلسطينية وفق رؤية حل الدولتين التي اجمع عليها العالم هو حلم اليمين الفاشي في دولة إسرائيل، التي لا تعترف بوجود الشعب الفلسطيني، على الرغم من أن هناك ما يقرب من خمسة ملايين شخص الذين يعيشون تحت الاحتلال لمدة خمسين عاما.

وقال الرجوب في حديثه مع الاذاعة العبرية العامة أعتقد أن رئيس الولايات المتحدة ليست في جيب اليمين الإسرائيلي و انه سيقدم مصالح أميركا.

واكد اللواء الرجوب ان الدولة الفلسطينية ستنشا وتقام لا بفضل بينيت وأولئك الذين يتصرفون وامثاله الذي يتصرفون كانهم فوق القانون ولكن بفضل الأمم المتحدة وبفضل حقيقة أننا موجودون و صامدون بارضنا.

واضاف الرجوب في نهاية المطاف ليس هناك أي خيار آخر بالنسبة لنا أو بالنسبة للاسرائيليين المؤمنين بالسلام سوى اقامة دولة فلسطينية مستقلة يتم إنشاؤها جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل بعلاقات جوار مشيرا الى انه كلما عجلنا في اقامة الدولة الفلسطينية سيجنب ذلك الجانبان المزيد من سفك الدماء.

وقال اللواء الرجوب في رده على الاذاعة العبرية حول رفض الفلسطينين الاعتراف بالدولة اليهودية والتصرف خارج اطار القانون ان هذه الادعاءات الاسرائيلي هي كذب واضح موضحا ان الفلسطينين اعلنوا في عام 1988 وفي أوسلو اعترافهم بحق اسرائيل في الوجود وأستطيع أن أقول باسم السلطة الفلسطينية أننا نعترف بدولة إسرائيل خارج حدود عام 1967.

واكد الرجوب ان الفلسطينيون اعلنوا انهم مع علاقات حسن جوار مع اي دولة تحترم حقهم بالوجود واقامة دولتهم لكن الاشكالية في ممارسات دولة الاحتلال التي لا تعرتف بحق الفلسطينين باقامة دولة ولا تعترف بوجودنا مشيرا الى ان موضوع اقامة دولة واحدة غير مقبول بالنسبة للفلسطينين وقال :”أنا أعتقد أن الإسرائيليين العقلانين لا يقبلوا ذلك ايضا”.