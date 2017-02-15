توزيع المهام على اعضاء مركزية فتح والرجوب امينا للسر والعالول نائبا لرئيس الحركة

رام الله /PNN/ بعد عدة جلسات من الحوار والنقاش قالت مصادر في حركة فتح ان اجتماع اللجة المركزية الذي عقد برئاسة الرئيس محمود عباس ابو مازن حسم قضية توزيع المهام داخل اللجنة حيث تم التوافق على ان يكون عضو اللجنة المركزية للحركة محمود العالول نائبا لرئيس حركة فتح وان يكون اللواء جبريل الرجوب امينا لسر اللجنة المركزية .

وقالت مصادر مطلع في حركة فتح ل PNN انه تم توزيع المهام داخل الحركة بشكل نهائي وتوافقي حيث تم تسليم عضو اللجنة جمال محيسن مفوضية التعبئة والتنظيم فيما تم تسليم ناصر القدوة مفوضية العلاقات الدولية و الحاج إسماعيل جبر المفوضية العسكرية.

كما تم تسليم عضو مركزية فتح من غزة أحمد حلس مفوضية غزة (ملف غزة) فيما تم الابقاء على عزام الأحمد مسؤولا عن مفوضية العلاقات الوطنية والدكتور صائب عريقات مفوضية المفاوضات اما مفوضية الاقاليم الخارجية فجرى تسليمها الى سمير الرفاعي الى جانب تسليم عباس زكي مفوضية الصين والعلاقات العربية.

الدكتور محمد اشتية وكما هو متوقع تم تسليمه المفوضية المالية لحركة فتح فيما تم تسليم روحي فتوح مفوضية المحكمة الحركية (جديدة) كما تم تسليم دلال سلامة مفوضية الشؤون الاجتماعية.

اعضاء اللجنة المركزية محمد المدني تسلم مفوضية العلاقات مع المجتمع الإسرائيلي (جديدة) اما اللواء توفيق الطيراوي فتم تسليمه مفوضية المنظمات الشعبية.

كما تم الابقاء على حسين الشيخ متفرغاً كوزير للشؤون المدنية و صيري صيدم متفرغاً كوزير للتربية والتعليم.

واشارت المصادر الى ان اللجنة المركزية وعقب اجتماعها اتفقت على ان يتم تسمية اعضاء المركزية الثلاث الذين يتوجب تعيينهم من قبل الرئيس وبالتشاور مع اللجنة المركزية في الاجتماع القادم.