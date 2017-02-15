الاعلامية فاديا الطويل :مرضي جعلني أميز بين الصادق والمنافق

دبي – مايا خليفة:قالت نجمة الإعلام فاديا الطويل إن مشروعها المقبل سيكون عبارة عن إمبراطورية فاديا الهادف إلى الاستجابة لمطلب أي شخص محتاج وفي كافة المجالات.

وقالت الطويل في تصريحات خاصة إنها تمر الآن في مرحلة تعافٍ تام من مرضها الذي تعرض له قبل فترة، شارحة عن فروقات كثيرة بين فاديا اليوم وفاديا ما قبل المرض.

وقالت:” الآن أنا أكثر قوة وأكثر حكمة، وأصبحت قادرة أكثر مما مضى على التمييز بين الإنسان الصادق وبين المنافق”.

وأكدت أنها لا يمكن لها التخلي عن البيزنس أو الإعلام، معتبرة الجانبين ضمن أولوياتها:” البيزنس منذ زمن أحبه وأعمل به، والإعلام أعشقه منذ صغر سني”.

وعن إمبراطورية فاديا قالت إنها مجموعة من الشركات التي تسعى من خلالها إلى تأمين كل مطالب الناس، بحيث تكون الشركات مكانا يتوفر فيه عمل أي شخص وفي كافة المجالات.

وقالت:” أريد أن يجد الشخص أي طلب له عند فاديا الطويل”.

أخيرا، وحول الجملة التي تلازم فاديا الطويل، قالت:” كن مع الله ولا تبالِ”.