حالة الطقس: جو شديد البرودة وأمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية

كما يطرأ اليوم، انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

أما يوم غد الجمعة، فتنبأت دائرة الأرصاد الجوية بأن يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وشديد البرودة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأضافت الأرصاد الجوية: ويكون الجو يوم بعد غد السبت، صافيا بوجه عام وشديد البرودة في ساعات الصباح إلى بارد، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتوقعت بأن يكون الجو يوم الأحد المقبل صافيا بوجه عام وباردا في ساعات الصباح، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الارصاد الجوية المواطنين من تدني مدى الرؤيا الأفقية، وخطر تشكل السيول والفيضانات في الاودية والمناطق المنخفضة، وخطر التزحلق على الطرقات نتيجة لتساقط البرد والثلج، ومن شدة سرعة الرياح.

كما حذرت تشكل الانجماد والصقيع في ساعات الصباح الباكر أيام الجمعة والسبت.