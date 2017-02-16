أطعمة ومشروبات احذر تناولها بعد الساعة التاسعة مساء

إن كنت ترغب بليلة هادئة بلا مشاكل، فيجب أن يكون لديك نظام كامل متكامل، منها أن تهيئ بيئة مناسبة للنوم، وأن تتوقف عن استخدام هاتفك قبل ساعة على الأقل من نومك، وكذلك أن تضع في اعتبارك أن هناك أطعمة لن تجعلك تنعم بالراحة والهدوء في ليلتك.

أطعمة تجنّبها قبل النوم:

الحليب

في حين أنه يعتبر مصدرًا هامًا للبروتين والكالسيوم، لكن كوبًا من الحليب قبل النوم سيتسبب بمشاكل في الهضم لاحتوائه على اللاكتوز، خاصة لمن يعاني من حساسية اللاكتوز. اللاكتوز عبارة عن سكر، ومن غير الجيد دخول كمية كبيرة منه إلى جسمك قبل النوم مباشرة.

الباستا

من الأطعمة التي عليك أن تتجنبها قبل النوم، فإن كنت عرضة لزيادة الوزن، فالباستا من أكثر المصادر الغنية بالكربوهيدرات، حيث ستكون حصتك الاستهلاكية 400 سعرة حرارية فقط قبل النوم، لتستقر تلك السعرات في منطقة الخصر. لكن استهلاكها في النهار لن يكون له تأثير كبير خاصة في الوقت الذي تكون فيه بحاجة لإمدادك بالطاقة. يمكن الاستعاضة عن الباستا بسباغيتي القرع أو اليقطين (شواء اليقطين في الفرن وتقطيع اللب على شكل سباغيتي). سيمنحك نفس الطعم والملمس لكن بكميات منخفضة من الكربوهيدرات.

الشوكولاتة

الشوكولاتة ليست عالية محتوى السكر والدهون فقط، إنما تحتوي على الكافيين، فإن كنت حساسًا تجاه هذه المحفزات، فبالطبع لن تحصل على ليلة هادئة. أولئك الذين لا ينامون بما فيه الكفاية بشكل مستمر، هم عرضة لإفراز هرمون الكورتيزول الذي قد يؤدي لتدهور صحة أنسجة الجسم.

البيتزا

تحتوي البيتزا على سعرات حرارية عالية، ومن السيئ تناولها قبل موعد النوم، كما أنها تحتوي على نسب عالية من الكربوهيدرات والدهون المشبعة والتي ستبقى في معدتك وتتسبب لك بالأرق. النسب العالية للإنسولين من الكربوهيدرات التي استهلكتها، وكل الدهون الزائدة ستبقى في الدم، لتكون مصدرًا لزيادة الوزن.

الفلفل

صحيح أن به مكونات مفيدة، لكن لن يكون من الجيد تناوله وقت النوم، لأنه سيتسبب بحرقة المعدة وهو ما سيؤرق نومك. لذلك يجب تجنب الفلفل في هذا الوقت خاصة الحار منه لأنه يزيد من معدل التمثيل الغذائي، وهو أمر غير مطلوب خلال ساعات الليل.

عصير الفاكهة

يجب تجنب أنواع من عصائر الفاكهة مثل عصير البرتقال وعصير التوت البري والجريب فروت، فكلها تحتوي على أحماض ستؤدي للإصابة بحرقة المعدة، كما أنها تحتوي على نسب عالية من السكر، فلن تساعد على نوم مريح.

الكرفس

صحيح أنه يوصى بتناول الخضروات لكن هناك نوعًا يجب تجنبه قبل النوم وهو الكرفس لأنه مدر للبول وهو ما سيؤدي لإيقاظك أكثر من مرة للذهاب إلى الحمام. وكثرة الاستيقاظ من النوم لن تساعد في بناء العضلات وإصلاح الأنسجة والهرمونات.

الطعام الصيني

من الأفضل ألا يكون الطعام الصيني خيارك قبل النوم لأنه يحفز الجسم بطريقة مشابهة لتلك التي يعمل بها الكافيين، كذلك قد يحتوي على كميات كبيرة من الكربوهيدرات والدهون، فيؤثر على نومك خلال الليل.

الإفراط في اللحوم

من الأفضل تجنب تناول اللحوم على العشاء لأنها تستغرق وقتًا بالهضم. لكن قد يميل البعض خاصة لاعبي كمال الأجسام لتناولها وقت المساء لأن الأحماض الأمينية الموجودة فيها، لها فائدة في بناء العضلات وإصلاحها. لكن يجب الحذر من الإفراط في تناولها لأن ذلك سيؤدي لمشاكل في الهضم؛ حيث يستنفد البروتين الكثير من الطاقة في عملية الهضم. فيجب أن تتراوح الحصة التي تتناولها قبل النوم 20 – 50 جرام.