قوات الاحتلال اعتقلت ستة مواطنين من الضفة والقدس المحتلة، واغلقت محددة برام الله

محافظات/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، ستة مواطنين فلسطينيين من الضفة الغربية والقدس المحتلة، عقب دهم منازلهم وتفتيشها.

وقال بيان صادر عن جيش الاحتلال، إن قواته اعتقلت الليلة الماضية، ستة فلسطينيين، بتهمة نشاط بعضهم في حركة حماس أو ممارستهم لأعمال تتعلّق بالمقاومة ضد الجنود والمستوطنين.

وأفاد البيان ، بأن الاعتقالات طالت ثلاثة فلسطينيين من بلدة عزون شرقي محافظة قلقيلية ، بينهم ناشطين من حركة حماس.

وأشار إلى أن الاعتقالات طالت كذلك فلسطينيا من بلدة بيتا جنوبي محافظة نابلس، وآخرين من بلدة أبوديس شرق مدينة القدس المحتلة.

وبحسب بيان جيش الاحتلال، فإن قواته أغلقت محلا للحدادة في بلدة بيت لقيا جنوبي غرب رام الله، بزعم استخدامها كورشة لتصنيع الأسلحة.