معلومات عن رجيم فصائل الدم

هل كنت تعلمين أن النظام الغذائي يختلف بين امرأة وأخرى حسب فصيلة الدم؟ نعم، ما سمعتيه صحيحًا! ففي حين أنه قد يؤدي الدجاج إلى السمنة عند البعض إلا أنه يُنصح بتناوله للبعض الآخر! لذلك، لا يجب أن تتفاجئي في حال كان أي نوع من الطعام يؤدي إلى اكتسابك الوزن في حين أن يساعد رفيقتك على خسارته! فما هي فصيلة دمك؟ في حال لا تعلمين ذلك، اخضعي لفحص الدم واحصلي على رجيم فصائل الدم الذي سنذكره أدناه!

رجيم فصيلة الدم “O” : في حال كانت فصيلة دمك “O”، ينصح باتباع نظام غذائي غني بالبروتين. لذلك، أكثري من تناول اللحوم والسمك ومختلف أنواع الفواكهة والخضراوات مثل البروكولي والسبانخ. لكن عليك أن تتأكدي من تجنب بقدر الإمكان إضافة الحبوب والفاصوليا والباقوليات إلى نظامك الغذائي.

في حال كانت فصيلة دمك “O”، ينصح باتباع نظام غذائي غني بالبروتين. لذلك، أكثري من تناول اللحوم والسمك ومختلف أنواع الفواكهة والخضراوات مثل البروكولي والسبانخ. لكن عليك أن تتأكدي من تجنب بقدر الإمكان إضافة الحبوب والفاصوليا والباقوليات إلى نظامك الغذائي. رجيم فصيلة الدم “A”: ما قد تسمعينه الآن قد لا يعجبك إلا أن الأشخاص من فصيلة الدم “A” ينصحون باتباع نظام غذائي نباتي، ما يعني أنه يجب تجنب تناول اللحوم والدجاج والإكثار من الخضراوات والفاكهة والحبوب والفاصوليا والمأكولات البحرية. أما في حال كنت تريدين خسارة الوزن، فتأكدي من إضافة الأناناس والزيت النباتي وأطعمة الصويا والخصراوات إلى نظامك الغذائي.

ما قد تسمعينه الآن قد لا يعجبك إلا أن الأشخاص من فصيلة الدم “A” ينصحون باتباع نظام غذائي نباتي، ما يعني أنه يجب تجنب تناول اللحوم والدجاج والإكثار من الخضراوات والفاكهة والحبوب والفاصوليا والمأكولات البحرية. أما في حال كنت تريدين خسارة الوزن، فتأكدي من إضافة الأناناس والزيت النباتي وأطعمة الصويا والخصراوات إلى نظامك الغذائي. رجيم فصيلة الدم “B” : في حال كانت فصيلة دمك B، عليك التأكد من تجنب تناول الدجاج. لا تيأسي من هذا الموضوع إذ يمكنك التعويض عن ذلك من خلال تناول اللحوم ومنتجات الألبان والخضراوات والفاكهة والحبوب. هذا وعليك أن تعلمي أنه في حال كنت تنوين خسارة الوزن، عليك تجنب حبوب الذرة والعدس والفول السوداني والسمسم والبذور والقمح.

في حال كانت فصيلة دمك B، عليك التأكد من تجنب تناول الدجاج. لا تيأسي من هذا الموضوع إذ يمكنك التعويض عن ذلك من خلال تناول اللحوم ومنتجات الألبان والخضراوات والفاكهة والحبوب. هذا وعليك أن تعلمي أنه في حال كنت تنوين خسارة الوزن، عليك تجنب حبوب الذرة والعدس والفول السوداني والسمسم والبذور والقمح. رجيم فصيلة الدم “AB” : في حال كانت فصيلة دمك AB إذًا أنت الأكثر حظًا إذ يمكنك تناول مختلف أنواع الأطعمة إنما بكمية معتدلة.