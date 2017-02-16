كحيل: حماس لن تشارك في العملية الانتخابية القادمة، ولن تسمح باجراءها في غزة

رام الله/PNN- قال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل، اليوم الخميس، انه كان واضحا خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة امس مع ممثلي الفصائل الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني في قطاع غزة ان حركة حماس لن تشارك في العملية الانتخابية المقرر عقدها في الثالث عشر من شهر ايار القادم، ولن تسمح باجراءها في قطاع غزة.

واضاف كحيل في حديث “لصوت فلسطين” صباح اليوم ان هناك اجتماعا لممثلي الفصائل الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني بداية الاسبوع القادم، بهدف تشكيل لجنة لممارسة ضغوط ايجابية على حماس في محاولة لاقناعها بالعدول عن قرارها بعدم المشاركة بالانتخابات.