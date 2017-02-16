الاحمد: سنقوم بخطوات مشتركة مع البرلمانات الدولية والاوروبيين للتصدي للكنيست وقراراتها

رام الله/PNN- أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها الليلة الماضية الوضع الخاص بالصراع مع الاحتلال واستمرار الاستيطان وتجاهل حل الدولتين وعدم التزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية .

وقال الأحمد في حديث “لصوت فلسطين” صباح اليوم إنه تم خلال الاجتماع أيضا استعراض جولة الرئيس محمود عباس الأخيرة، وكذلك الجهود المبذولة لعقد المجلس الوطني وإنهاء الانقسام إضافة إلى مناقشة الوضع الداخلي لحركة فتح، حيث تم توزيع المهام على أعضاء اللجنة المركزية وفقا للنظام الداخلي.

من ناحية أخرى، أشار الأحمد إلى أنه عقد سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين المصريين مؤخرا، كان أبرزها اللقاء مع وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي بحث معه الأوضاع السياسية في المنطقة وتنسيق الجهود عربيا لإحباط محاولات نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وتحدث عزام الأحمد لصوت فلسطين عن لقاءه برئيس البرلمان المصري علي عبد العال الذي اتفق معه على القيام بخطوات مشتركة مع البرلمانات الدولية الأخرى والتحرك مع الأوروبيين بهدف دعوتهم للتصدي للكنيست وقراراتها الأخيرة.