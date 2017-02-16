الحكومة تنفي ما يتم تناقله حول الغاء التامين الصحي للعاطلين عن العمل

رام الله/PNN- نفت حكومة الوفاق الوطني ما تم تناقله حول إلغاء التأمين الصحي للعاطلين عن العمل.

واوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود أن كل ما تم الحديث عنه في موضوع التأمين الصحي يتمحور حول آلية تحديث البيانات وليس الالغاء.

وبين المتحدث الرسمي للحكومة أنه وضمن آليات التحديث تم استبدال النماذج القديمة بنماذج جديدة لكل مستفيد من التأمين الصحي على أن يتم العمل بتعبئتها ابتداء من اول آذار القادم.

واكد على أن الحكومة “تكرس كافة الجهود من اجل الارتقاء بمستوى حياة المواطنين وتعمل من اجل الحفاظ على مصالح أبناء شعبنا”.