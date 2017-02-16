الادارة الامريكية تدرس عقد قمة لزعماء عرب مع ترامب للبحث بالسلام الاقليمي

بيت لحم/ترجمة خاصة PNN/قالت الاذاعة العبرية العامة صباح اليوم الخميس ان الادارة الامريكية تدرس عقد قمة موسعة لمجموعة من الزعماء العرب المؤثرين في المنطقة مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب لبحث مسالة التقدم بالعملية السلمية على المستوى الاقليمي .

وقالت الاذاعة العبرية نقلا عن صحيفة الحياة اللندنية ان مصادر عربية مطلعة كشفت لها ان أمس أن إدارة ترامب تدرس استضافة قمة في واشنطن للقيادات العربية، للبحث في عملية السلام.

وقالت المصادر ان موقف ادارة ترامب وربما سعيها لعقد قمة عربية في واشنطن للبحث في مسالة السلام الاقليمي كان لها دلالاتها خصوصا حيث دعا الرئيس الامريكي دونالد ترامب ضيفه الى «ضبط النفس بعض الشيء في قضية الاستيطان»، ولمح الى دور إقليمي للدول العربية في أي محادثات سلام.

وقال نتانياهو معتبراً أن ترامب يوفر «فرصة غير مسبوقة» لدفع السلام، منوهاً بالغطاء الإقليمي، وبأن «إسرائيل لم تعد العدو بنظر الدول العربية للمرة الأولى». وشدد على ضرورة تولي إسرائيل «الأمن الكامل» لأي دولة فلسطينية يتم انشاؤها لتفادي دولة فاشلة أو إسلامية». ووضع «شرطان مسبقان للسلام: الأول أن على الفلسطينيين الاعتراف بالدولة اليهودية… والثاني أنه يجب أن تحتفظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية على المنطقة الكاملة الواقعة غربي نهر الأردن في إطار أي اتفاق للسلام».

واتفق الجانبان على انتقاد الاتفاق النووي الإيراني الذي اعتبره ترامب «أسوأ اتفاق رأيته»، من دون التزام تفكيكه، وأكدا العمل على التصدي لنفوذ طهران الإقليمي.

وزارة الخارجية الأميركية ردت على اسئلة صحيفة الحياة اللندنية عن الجهود لدفع السلام و الموقف الجديد للإدارة بتصريح من مسؤول أميركي قال فيه أن «البيت الأبيض يتولى هذا الأمر»، ما يعكس انتقال إدارة عملية السلام من الخارجية الى فريق ترامب.

وقالت مصادر موثوقة إن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أقنع ترامب بالعدول عن نقل السفارة بسبب أمن المنطقة وانهيار السلام.

وأشارت الى احتمال استضافة ترامب قمة عربية في واشنطن للبحث في هذه الملفات وتحريك الغطاء الإقليمي لاستئناف عملية.

من جهته قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير انه “متفائل جدا حول قدرتنا على التغلب على العديد من التحديات التي تواجه المنطقة،”.

و عندما سئل الجبير عما اذا كان يشعر بالقلق حول امكانية استبعاد الادارة الامريكية خيار حل الدولتين قال الجبير : “نحن نتطلع إلى العمل مع ادارة الرئيس ترامب حول كافة القضايا الإقليمية”.