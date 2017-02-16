صندوق اقراض الطلبة يبحث مع السفارة الفنزويلية سبل تعزيز موارده

رام الله/PNN- بحث صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، مع السفير الفنزويلي لدى دولة فلسطين د. ماهر طه، سبل تعزيز التعاون المشترك وتوفير الدعم المادي للصندوق.

وأكد المدير التنفيذي للصندوق مراد عبيد أن اللقاء مع السفير بحث سبل توفير الدعم للصندوق للحفاظ على استمراريته في دعم الطلبة المحتاجين.

وأطلع عبيد، السفير، على أوضاع الصندوق منذ نشأته وحتى الوقت الراهن، والعقبات التي تواجهه وخاصة نقص الدعم المادي وتراكم الديون على المقترضين، لافتاً في الوقت ذاته إلى الحرص الكبير الذي يوليه الوزير صيدم للصندوق وتفعيله.

بدوره، أكد طه أنه سيقدم ما بوسعه لدعم الصندوق وفق الإمكانات المتاحة، مشيراً إلى دعم فنزويلا للطلبة الفلسطينيين من خلال تخصيص 1000 منحة دراسية لهم.

وأشاد طه بأهمية الصندوق وغاياته وما تقدمه من تسهيلات للطلبة الفلسطينيين، مؤكداً أن فنزويلا ستواصل تقديم الدعم لفلسطين في عديد المجالات وعلى رأسها التعليم؛ إيماناً بدور هذا القطاع في تنمية المجتمعات وتطويرها.