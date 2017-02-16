المحافظ رمضان يكرم المتبرعين في بناء نصب الشهيد

جنين/PNN- كرم محافظ محافظة جنين اللواء إبراهيم رمضان، عدداً من رجال الأعمال الذين تبرعوا لتمويل” نصب الشهيد” في ميدان الشهيد ياسر عرفات ، أمام مقر محافظة جنين، والفنان أنس عبية الذي صمم الصرح ، ومنسق حملة الأمل الصحفي علي السمودي .

وجاء ذلك خلال الاحتفال الذي نظمته جمعية التكافل والتضامن الأسري و المحافظة بحضور نائب قائد المنطقة العقيد جمال أبو العز ، ومدير الشؤون الاجتماعية عصمت فاخوري ، ورئيس غرفة تجارة وصناعة جنين هشام مساد ، وأمين الصندوق الجمعية التكافل محمد سلامة والنائب شامي الشامي رئيس الهيئة الفلسطينية الاستشارية لتطوير المؤسسات الغير حكومية ، ونائب المحافظ كمال أبو الرب الذي أدار عرافة الحفل ، ومديرة جمعية التكافل هناء حمدان ، ومديرة العلاقات العامة والإعلام سناء بدوي ، ومدير دائرة المشاريع في المحافظة منصور السعدي ، وعدد من كادر المحافظة .

وفي كلمته رحب المحافظ رمضان بالحضور وكافة المساهمين معربا عن شكره لكل من ساهم في إنجاز مشروع نصب الشهيد الذي أصبح أحد معالم محافظة جنين وأصبح ملكا لأفراد المجتمع المحلي ، بفضل المبادرين من التجار سواء من المحافظة أو من محافظة بيت لحم الذين ساهموا بأموالهم لإنشاء الصرح.

وأضاف أن مثل هذه المبادرات هي جزء من التعاضد والتكافل المجتمعي وتعزيز العمل الخيري وتجميل المدينة برمزية وطنية تحفظ للمحافظة ارثها النضالي .

من جهته ثمن رئيس غرفة تجارة جنين مساد دور المحافظ ، الذي قام على فكرة النصب ولجأ إلى كافة المبادرين الذي استجابوا لعمل الخير في التبرع والمساهمة في بناء المعلم الوطني . كما قدم مساد الشكر الموصول لكافة رجال الأعمال الذين قدموا بما يستطيعون لهذا الصرح ، وإدارة جمعية التكافل والتضامن الأسري على دورهم الرائد في هذا المشروع وغيرها من الأعمال الخيرية التي تقدمها للمحتاجين من أبناء المحافظة .

وفي ختام اللقاء كرم المحافظ رمضان الذي يرأس جمعية التكافل والتضامن الأسري كافة المساهمين وهم :

هشام مساد ، محمود ربايعة ، نضال عويسات ، عرفات أبو يعيش ، محمد حسني ، مهند أبو شملة ، عزام أبو بكر ، أمجد عطاطرة ، ناصر حمارشة ، باسم حسين عبادي ، مهدي أبو بكر ، محمود زكارنه ، رائد ثمينات ، محمد موسى سلامة ، الفنان أنس عبيه ، محمد الحبش ، منصور السعدي ، سلامة تركمان ، علي السمودي ، شركة باطون زكارنه ، فراس يوسف نصر ، تحسين عمرية .

وفي سياق آخر سلم المحافظ ماكينة خياطة لمواطنة من بلدة عرابة تبرع بها بالشراكة جمعية التكافل والتضامن الأسري وهيئة الأعمال الإماراتية . وجرى التسليم أمام مبنى المحافظة .