المحافظ البكري يستقب لوفدا من المدرسة الوطنية للادارة ويبحث معهم اليات التعاون المستقبلي

بيت لحم /PNN/استقبل محافظ محافظة بيت لحم اللواء جبرين البكري وفدا من المدرسة الوطنية الفلسطينية للادارة والتي تتبع ديوان الموظفين العام في اطار تعزيز علاقات التعاون بين المحافظة والمدرسة بما يخدم تطوير قدرات كافة موظفي محافظة بيت لحم.

وتراس الوفد المدير العام للمدرسة الوطنية الفلسطينية للادارة PNSA حسن ظاهر حيث ضم الوفد ايضا نسرين صالح مدير قسم التقيمات و عصام دنادنة مدير قسم التدريب حيث اتت الزيارة في سياق المتابعة والتواصل وتسليم تقاريرالموظفين المشاركين في برنامج إعداد القادة بالمدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة من طاقم المحافظة وهم يوسف العمور منسق المجلس التنفيذي للمحافظة و المهندس حسام ابو زهرة مدير دائرة التخطيط.

وفي بداية اللقاء الذي عقد في مكتب المحافظ رحب اللواء البكري بالوفد و شددعلى اهمية الالتزام والعمل من اجل تطوير الكوادر البشرية العاملة في مؤسسات و وزارات دولة فلسطين مشددا على اهمية وضع الرجل المناسب في المكان المناسب موضحا ان المحافظة تعمل على هذا النهج من خلال ترتيبات الهيكلية الجديدة للمحافظة بما يضمن تطوير الاداء بما يخدم المصلحة العامة الفلسطينية.

واشار الى ان المحافظة تسعى لتكون مؤسسة نموذجية في العمل من خلال السعي لتدريب طوادرها في اي مجال من مجالات العمل التي تخدم المواطنين مضيفا ان المحافظة عملت على تنظيم لقاءات واستشارات في اطار سعيها لترتيب هيكلها الجديد ليكون مهنيا عصريا نموذجيا قادرا على تقديم افضل الخدمات لابناء شعبنا كل وفق اختصاصه.

واشار المحافظ البكري الى ان المحافظة تسعى لان يكون الهيكل الاداري الجديد للمحافظة متطابقا مع الاطار المهني موضحا جملة من الاجراءات التي تم اخذها لا في المحافظة فحسب بل في عمل اللجان المختلفة التي تبع للمحافظة بالتعاون مع وزارات الاختصاصا.

من جهته قال ظاهر مدير المدرسة الوطنية الفلسطينية للادازة انه ياتي لزيارة محافظة بيت لحم في اطار جولاته وتعاونه مع المؤسسات الحكومية ضمن برنامج اعداد القادة موضحا ان الموظفين من محافظة بيت لحم شكلوا نموذجا متقدما في التعلم والالتزام والتواصل وحصلوا على تقييمات متقدمة مما يعكس حرصا في العمل من قبل المحافظة ومن قبل موظفيها.

وعبر الظاهر والوفد المرافق له من المدرسة الوطنية للادارة عن امله بان تكون المحافظة شريكا ببرامج المدرسة في العام الجديد مشيرا الى اهمية تطوير اداء كوادر وموظفي المحافظة سيما ان محافظة بيت لحم تعتبر من اهم المحافظات الفلسطينية على اكثر من صعيد ومجال وبالتالي لا بد من ان تكون كوادرها مؤهلة بما يتناسب مع اهمية المحافظة السياحية والدينية والتاريخية والوطنية.

وعقب ذلك اطلع وفد المدرسة الوطنية للادارة المحافظ البكري على تفاصيل وعلامات موظفي المحافظة المشاركين في برنامج اعداد القادة التابع للمدرسة .